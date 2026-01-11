Todo está listo para que hoy, domingo 11 de enero de 2026, se dispute la gran final de la Supercopa de España. Los dos colosos del fútbol mundial se citan en el King Abdullah Sport City para un duelo que promete ser vibrante por el estado de forma del Barça y el regreso de la gran estrella blanca, Kylian Mbappé.

Horario y dónde ver el partido

El encuentro comienza a las 20:00 horas (hora peninsular española). Para aquellos que quieran seguirlo en directo, estas son las opciones:

• En Televisión: El partido se retransmitirá en exclusiva a través de Movistar Plus+ (dial 7) y Movistar LaLiga TV (dial 54). También estará disponible en los establecimientos con LaLiga TV Bar.

• Online / Streaming: Podrás verlo a través de las aplicaciones oficiales de Movistar+ y Orange TV en tus dispositivos móviles o Smart TV.

Las claves del choque

1. El regreso de Mbappé: Tras perderse la semifinal por molestias en la rodilla, el astro francés está en la convocatoria. Xabi Alonso ha dejado en el aire su titularidad: «No somos kamikazes, es un riesgo controlado». Todo indica que podría empezar desde el banquillo para revolucionar el partido en la segunda mitad.

2. Lamine Yamal, la estrella culé: El extremo llega en estado de gracia tras ser nombrado mejor jugador de LaLiga en diciembre. Tras un último Clásico gris por problemas físicos, el ’10’ del Barça busca su consagración definitiva en esta final.

3. La polémica de los escudos: Como se ha mencionado anteriormente, el partido llega precedido por la indignación de los aficionados debido a la eliminación de la cruz de Sant Jordi en el escudo del Barça y la corona en el del Real Madrid para adaptarse a la normativa local saudí.

Alineaciones probables

FC Barcelona (Hansi Flick):

• Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferrán Torres.

Real Madrid (Xabi Alonso):

• Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Vinicius y Mbappé (o Brahim si el francés no sale de inicio).