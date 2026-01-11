El diputado nacional por Ceuta expone en las XXVIII Jornadas Interparlamentarias el modelo de crecimiento basado en innovación, seguridad jurídica y atracción de inversión

El diputado nacional por Ceuta, Javier Celaya Brey, ha participado como ponente en la Mesa de Economía, Fiscalidad y Sectores Productivos de las XXVIII Jornadas Interparlamentarias, donde ha detallado el proceso de transformación económica desarrollado en la ciudad autónoma en los últimos años, orientado a convertir un territorio condicionado por su geografía en un espacio impulsado por la tecnología.

Durante su intervención, Celaya ha explicado que la combinación de una fiscalidad eficaz, seguridad jurídica y una estrategia clara de atracción de inversión ha permitido consolidar a Ceuta como un hub digital emergente, con especial protagonismo de sectores intensivos en conocimiento como el juego online, los servicios tecnológicos y la economía digital. Este modelo ya se traduce en más de mil empleos directos altamente cualificados, empresas que operan desde Ceuta para toda Europa y nuevas oportunidades profesionales para jóvenes ceutíes, que ya no se ven obligados a emigrar.

El diputado ha subrayado que la incorporación de la tecnología ha transformado la estructura productiva del territorio, incrementando la productividad, diversificando la base fiscal y reduciendo la dependencia de actividades de bajo valor añadido. En este sentido, ha destacado que el sector del juego online representó en 2025 cerca del 10% del PIB local, contribuyendo a la creación de una nueva clase media vinculada al talento y al empleo cualificado, y no a la subvención.

Celaya ha insistido en que la tecnología no es suficiente por sí sola y ha señalado al talento como el segundo pilar del modelo. En este ámbito, ha defendido el papel estratégico de la universidad en Ceuta, no solo como centro de formación, sino como una infraestructura clave para la transformación económica, alineando la formación universitaria y la formación profesional con las necesidades reales del tejido productivo, especialmente en competencias digitales, formación tecnológica e idiomas.

Asimismo, el diputado ha remarcado que la experiencia de Ceuta demuestra que una fiscalidad bien diseñada no reduce los ingresos públicos, sino que los transforma y los hace sostenibles. Ha advertido de que el verdadero riesgo para España no reside en la inteligencia artificial, la digitalización o la automatización, sino en no adaptarse a estos cambios, no formar talento y penalizar fiscalmente a quienes invierten, innovan y crean empleo.

En clave nacional, Celaya ha recordado que España destina actualmente en torno al 1,5% del PIB a I+D, una cifra muy inferior a la de economías líderes como Estados Unidos, Alemania, Suecia, Corea o Israel, lo que dificulta mantener en el largo plazo la convergencia de renta con la media de la Unión Europea.

Finalmente, ha defendido que acelerar la productividad pasa por atraer inversión y talento mediante medidas fiscales eficaces, generar un entorno que facilite la implantación de centros de I+D de grandes operadores y apostar por una formación continua que acompañe la transformación de profesiones y procesos derivada del avance de la inteligencia artificial.