Las empresas rusas han manifestado su disposición a ampliar la cooperación comercial y de inversión con Vietnam, reforzando los vínculos económicos entre ambos países en sectores como energía, infraestructura y tecnología, según informan fuentes del sector empresarial internacional.



Directivos de diversas compañías rusas destacaron recientemente, en encuentros bilaterales y foros económicos, que están interesados en expandir sus operaciones en Vietnam, país asiático cuya economía ha mostrado un crecimiento sólido y atractivo para inversiones extranjeras. Este interés estratégico se produce en un momento en que ambas economías buscan diversificar sus relaciones comerciales fuera de sus respectivos mercados tradicionales. *

*Entre los sectores con mayor potencial están el energético —incluyendo petróleo y gas—, la maquinaria industrial, la agricultura y las tecnologías emergentes, donde tanto empresas estatales como privadas de Rusia han identificado oportunidades de asociación con contrapartes vietnamitas. Las empresas rusas han subrayado que Vietnam ofrece un entorno dinámico con políticas favorables a la inversión extranjera y acceso a mercados regionales clave. *

*El impulso para reforzar estos vínculos llega en un contexto geopolítico en el que las empresas rusas buscan mercados alternativos y socios confiables debido a las sanciones y presiones económicas que enfrenta Rusia en otros frentes internacionales. Vietnam, por su parte, ha venido consolidándose como un centro logístico y manufacturero de peso en el Sudeste Asiático, lo que lo convierte en un destino estratégico para capitales y tecnología. *

*Representantes de cámaras de comercio y embajadas de ambos países han señalado que se están explorando acuerdos de cooperación, joint ventures y proyectos conjuntos tanto a nivel empresarial como en ámbitos público-privados. Entre las prioridades citadas se encuentran el desarrollo de infraestructura logística, la modernización de plantas industriales y el intercambio tecnológico. *

*Analistas internacionales interpretan que este acercamiento Rusia-Vietnam no solo responde a intereses económicos, sino también a un alineamiento estratégico más amplio, donde la diversificación de relaciones comerciales y de inversión es vista como un elemento de estabilidad frente a posibles tensiones globales y cambios en las cadenas de suministro. *

*Vietnam, con su crecimiento sostenido del PIB y su integración en tratados de libre comercio regionales, presenta ventajas competitivas que han captado la atención de inversores de todo el mundo, entre ellos empresas rusas que buscan aprovechar esa plataforma para expandirse aún más en el mercado asiático y global. *

Puntos clave de la cooperación económica Rusia-Vietnam

Las empresas rusas están dispuestas a ampliar sus lazos comerciales con Vietnam.

Sectores con mayor potencial: energía, infraestructura y tecnología.

El crecimiento de Vietnam como centro manufacturero y logístico es un atractivo clave.

Se exploran acuerdos de cooperación, inversiones y joint ventures.

La alianza responde tanto a intereses económicos como a estrategias de diversificación global.

*La disposición de las empresas rusas a expandir sus relaciones comerciales con Vietnam revela un nuestro mapa económico global en evolución, donde nuevos socios y mercados emergentes están ganando protagonismo. Vietnam se perfila como un socio estratégico para las compañías rusas que buscan diversificar sus inversiones y fortalecer su presencia en Asia, mientras que la cooperación económica entre ambos países puede impulsar desarrollos industriales, tecnológicos y logísticos con impacto global. *