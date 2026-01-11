El trasvase de futbolistas entre el Málaga Club de Fútbol y la Agrupación Deportiva Ceuta no ha sido frecuente a lo largo de la historia. Sin embargo, en la actualidad, el conjunto caballa cuenta en su plantilla con dos jugadores que conocen bien La Rosaleda: el lateral izquierdo José Joaquín Matos y el centrocampista Cristian Rodríguez.

Ambos futbolistas forman parte de un reducido grupo de jugadores que han defendido las camisetas de Málaga y Ceuta a lo largo de sus carreras. A ellos se suma el delantero de origen suizo Lorenzo González, cuyo paso por ambos clubes dejó una trayectoria tan discreta como singular.

Además de Matos y Cristian Rodríguez, otros nombres con pasado en la cantera blanquiazul también han vestido la elástica ceutí. Es el caso de Kuki Zalazar, actualmente en el equipo caballa, así como de David Ramos, Hoyos o Nané, todos ellos con experiencia previa en el Atlético Malagueño, según datos del Departamento de Comunicación del Málaga CF.

El ejemplo más llamativo de este vínculo entre ambos clubes es el de Lorenzo González. Nacido en Las Palmas, de padre suizo y madre canaria, el delantero se formó en el Servette antes de dar el salto al Manchester City, donde coincidió con Brahim Díaz y firmó buenos registros goleadores en la academia inglesa. Su llegada al Málaga en la temporada 2018-19 se produjo en un contexto especialmente complicado para la entidad, marcado por problemas económicos y de gestión que limitaron su protagonismo en el primer equipo.

Tras su salida del club blanquiazul, Lorenzo continuó su carrera en el fútbol suizo y, posteriormente, recaló en la AD Ceuta en la campaña 2022-23, ya en Primera RFEF. Su etapa en el Alfonso Murube fue breve, con escasa participación, antes de continuar su carrera en el fútbol esloveno, donde milita actualmente.

Mientras tanto, Matos y Cristian Rodríguez representan en el presente ese vínculo entre Málaga y Ceuta, dos clubes unidos por historias cruzadas y por futbolistas que han transitado entre ambas orillas del fútbol español.