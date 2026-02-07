El FC Barcelona llega a esta jornada 23 de LaLiga EA Sports con la moral alta tras certificar su pase a las semifinales de la Copa del Rey. Este sábado 7 de febrero de 2026, los hombres de Hansi Flick reciben a un Mallorca que, aunque respira tras golear al Sevilla, históricamente sufre en territorio culé.

Datos del Partido

Día: Sábado, 7 de febrero de 2026

Sábado, 7 de febrero de 2026 Hora: 16:15h (España) | 09:15h (México)

16:15h (España) | 09:15h (México) Estadio: Spotify Camp Nou (Barcelona)

Spotify Camp Nou (Barcelona) Canales de TV: Movistar+ LaLiga (España), Sky Sports (México/Centroamérica), ESPN Deportes (EE. UU.).

Análisis de los equipos

FC Barcelona: Líder con falta de pegada

Pese a dominar el juego, Flick ha mostrado preocupación por la falta de efectividad. Con la Champions en el horizonte (clasificados ya entre los ocho mejores), el Barça busca una victoria cómoda. La gran noticia es el estado de Lamine Yamal y la posible vuelta de Raphinha al once.

Bajas probables: A confirmar según la última sesión, pero se espera rotación tras el esfuerzo en Copa.

RCD Mallorca: El muro de Arrasate lejos de casa

El equipo balear es 14º, solo dos puntos por encima del descenso. Su gran reto es mejorar sus números como visitante (solo 1 victoria en 11 partidos fuera). Se apoyarán en la potencia de Muriqi y el descaro del joven exculé Jan Virgili.

Alineaciones Probables