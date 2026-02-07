El Sevilla FC de Matías Almeyda afronta este sábado 7 de febrero de 2026 un duelo a vida o muerte. Tras el naufragio en Mallorca, el conjunto nervionense recibe al Girona FC en un Ramón Sánchez-Pizjuán que será una olla a presión. Con solo un punto de diferencia entre ambos, el partido se presenta como una batalla directa por evitar los puestos de descenso.

Datos del Partido

Competición: LaLiga EA Sports 2025/26 – Jornada 23

LaLiga EA Sports 2025/26 – Jornada 23 Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla

Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla Fecha: Sábado, 7 de febrero de 2026

Sábado, 7 de febrero de 2026 Horario: 18:30 (Hora España/CET)

18:30 (Hora España/CET) Canales de TV: Teledeporte (en abierto), DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar.

Análisis de los equipos

Sevilla FC: La defensa más frágil de la Liga

El equipo de Almeyda llega sumido en una crisis de identidad defensiva. Es el equipo más goleado del campeonato (37 tantos) y los errores individuales en Son Moix han encendido todas las alarmas. La buena noticia es el regreso de Gudelj tras sanción para aportar veteranía atrás, y la posible vuelta de César Azpilicueta a la convocatoria.

Bajas: Nianzou, Marcao, Vargas y Castrín.

Nianzou, Marcao, Vargas y Castrín. A seguir: Neal Maupay, que viene de marcar un golazo y es la gran esperanza ofensiva tras su reciente presentación.

Girona FC: El efecto de los fichajes invernales

Pese a un inicio de curso desastroso, el equipo de Míchel ha reaccionado. Aunque perdió en Oviedo la pasada jornada, sus números como visitante son temibles: tres victorias consecutivas fuera de casa antes de ese tropiezo. El mercado invernal ha sido agitado con las llegadas de Fran Beltrán y el «Diablito» Echeverri, aunque han sufrido el mazazo de la lesión del recién fichado Ter Stegen.

Bajas: Ter Stegen, Álex Moreno, Ounahi, Portu, Van de Beek, Artero y Juan Carlos Martín.

Situación en la Tabla (Pelea por la salvación)