La Real Sociedad recibe al Elche CF este sábado 7 de febrero de 2026 en la jornada 23 de LALIGA EA Sports. Los donostiarras, transformados bajo la dirección de Pellegrino Matarazzo, buscan mantener su racha de imbatibilidad para acechar los puestos europeos, mientras que los ilicitanos de Eder Sarabia necesitan puntuar tras cinco jornadas sin conocer la victoria.

Datos del Partido

Fecha: Sábado, 7 de febrero de 2026

Sábado, 7 de febrero de 2026 Hora: 21:00 (Hora España/CET)

21:00 (Hora España/CET) Estadio: Reale Arena (San Sebastián)

Reale Arena (San Sebastián) Canal de TV: M+ LALIGA TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange)

(Dial 54 de Movistar y 110 de Orange) Árbitro: Cuadra Fernández

Análisis de los equipos

Real Sociedad: El «efecto Matarazzo» no se detiene

Desde la llegada del técnico estadounidense, la Real no conoce la derrota y ha escalado hasta la octava posición con 28 puntos. Sin embargo, llegan condicionados por la baja sensible de Brais Méndez (sancionado tras su expulsión en el derbi) y la lesión de Take Kubo. La atención estará puesta en Gonçalo Guedes, que llega en racha tras su reciente golazo.

Bajas: Brais Méndez (sanción), Kubo, Marrero, Rupérez.

Brais Méndez (sanción), Kubo, Marrero, Rupérez. Dudas: Zakharyan y Barrenetxea (este último apunta al once).

Elche CF: Urgencia en el Martínez Valero

El equipo de Eder Sarabia no gana desde su goleada al Rayo (4-0) y la derrota ante el Barça (1-3) les mantiene peligrosamente cerca del descenso. El Elche confía en la movilidad de Germán Valera y la referencia ofensiva de André Silva para dar la sorpresa en uno de los campos más difíciles de la categoría.

Bajas: Héctor Fort.

Héctor Fort. Dudas: Rafa Mir, Álvaro Núñez y Josan.

Alineaciones Probables