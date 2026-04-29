El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido al PSOE de que se equivoca al tensar su relación con el PNV en un momento especialmente delicado para la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno. El dirigente republicano ha señalado que los nacionalistas vascos son un partido de “pocas bromas” y ha considerado que los socialistas han cometido un error en su estrategia.

La advertencia llega después de la fuerte reacción del PNV contra un mensaje publicado por el PSE-EE en redes sociales, acompañado de una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía Aitor Esteban lanzándose a una piscina. La publicación fue considerada una falta de respeto por los nacionalistas vascos, que decidieron cancelar una reunión prevista con Moncloa.

Rufián pide al PSOE que no copie campañas del PP

Preguntado por la tensión entre socialistas y nacionalistas vascos, Gabriel Rufián ha recomendado al PSOE “no copiar” las campañas de las juventudes del PP. “Es un mal negocio”, ha sentenciado el portavoz de ERC.

Rufián ha insistido en que el PNV no suele reaccionar bien ante este tipo de ataques o bromas políticas y ha señalado que, “evidentemente”, el PSOE se ha equivocado. Su aviso se produce en plena escalada de malestar entre los socios parlamentarios del Ejecutivo, después de que el PNV haya elevado el tono contra Pedro Sánchez por los incumplimientos del pacto de investidura y por el deterioro de las formas.

El PNV cancela una reunión con Moncloa

El desencadenante de la última crisis fue un mensaje del PSE-EE en X en el que ironizaba sobre la posición del PNV respecto al nuevo Estatuto vasco. La publicación incluía una imagen creada con IA y un texto en el que los socialistas criticaban a los nacionalistas por, según su visión, seguir la estela de EH Bildu y endurecer las exigencias relacionadas con el euskera en las oposiciones.

El mensaje no tardó en provocar la respuesta del PNV, que lo calificó de “indecente” y de falta de respeto. Como consecuencia, los nacionalistas anunciaron la cancelación de la reunión que Aitor Esteban tenía prevista con Moncloa.

“No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre. Es indecente”, respondió el PNV en la misma red social.

Una relación cada vez más deteriorada

La polémica en redes llega solo un día después de que la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, lanzara una dura advertencia a Pedro Sánchez durante la sesión de control al Gobierno. La dirigente nacionalista reprochó al Ejecutivo los incumplimientos del pacto de investidura, la falta de avances legislativos y el deterioro de la relación entre socios.

Vaquero llegó a advertir al presidente de que debía decidir “si quiere compañía o no” hasta la convocatoria electoral, una frase que evidenció el hartazgo del PNV con la gestión del Gobierno y con el trato recibido por parte de los socialistas.

El PSOE se juega una mayoría cada vez más frágil

El aviso de Rufián apunta a una realidad parlamentaria evidente: el Gobierno necesita a sus socios para sacar adelante sus iniciativas en el Congreso. En ese contexto, tensar al PNV puede tener consecuencias directas en la estabilidad de la legislatura.

Los nacionalistas vascos han demostrado en las últimas semanas que su apoyo no puede darse por garantizado. Su malestar se suma a otros desencuentros recientes con Junts, ERC y otras fuerzas que forman parte de la mayoría de investidura.

El PNV, clave para Sánchez hasta las elecciones

La relación entre PSOE y PNV atraviesa uno de sus momentos más complicados. Los nacionalistas reclaman cumplimiento, respeto institucional y seriedad en las negociaciones. El episodio del tuit del PSE ha agravado una tensión que ya venía de lejos.

Rufián, desde ERC, ha querido lanzar una advertencia clara al PSOE: en una legislatura de equilibrios mínimos, bromear o confrontar con un socio como el PNV puede acabar saliendo caro.