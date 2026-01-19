El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este lunes que las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y sus familiares “merecen saber exactamente qué ha pasado”, y mostró su convencimiento de que Adif y Renfe ofrecerán en breve los primeros indicios sobre las causas del siniestro.

Feijóo realizó estas declaraciones desde la zona del accidente, donde compareció ante los medios junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras visitar el lugar del suceso para trasladar personalmente su pésame a los familiares de los fallecidos ya identificados y acompañar a quienes aún esperan noticias sobre sus allegados.

El dirigente popular señaló que no ha recibido información oficial del Gobierno sobre el accidente, ni en su condición de presidente del PP ni como jefe de la oposición, y precisó que los datos de los que dispone proceden de la Junta de Andalucía y de los medios de comunicación.

Durante su intervención, Feijóo destacó el trabajo de los equipos de emergencia, sanitarios, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad y de todos los profesionales y voluntarios desplegados en la zona. A su juicio, la respuesta al siniestro demuestra que “cuando España tiene un gran problema, se une” y actúa como “un gran país”.

“El momento es ahora de consuelo y acompañamiento”, subrayó Feijóo, quien insistió en que ya habrá tiempo para conocer los resultados de las investigaciones, que, según indicó, comenzaron desde el mismo día del accidente. En este sentido, recordó que los trabajos se centran todavía en los dos vagones del tren Alvia completamente destrozados, cuya retirada solo será posible con una grúa de gran tonelaje que se está instalando en el enclave.

El líder del PP reconoció que el suceso le ha hecho revivir la tragedia ferroviaria de Angrois, ocurrida en 2013 cuando presidía la Xunta de Galicia, en la que murieron 80 personas y resultaron heridas 140. “No lo olvidaré jamás. Estas experiencias marcan la biografía personal y política de quien las vive”, afirmó ante vecinos y profesionales implicados en las labores de rescate.

Tras conocer el accidente, Feijóo explicó que propuso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suspender la reunión prevista para esta tarde en el Palacio de la Moncloa, en la que iban a abordar el posible envío de tropas a Ucrania tras un hipotético acuerdo de paz.

Asimismo, señaló que se ha reunido con exdirectivos de Renfe para obtener contexto sobre el funcionamiento de Adif y de la operadora ferroviaria en situaciones de emergencia como la vivida en Adamuz.