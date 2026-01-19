La ONCE ya ha celebrado sus sorteos principales de este lunes 19 de enero. Tanto el histórico Cupón Diario como el dinámico Super Once ya tienen combinaciones ganadoras. Comprueba aquí si tu número ha sido el afortunado para llevarte la «Paga» o alguno de los premios múltiples.

Resultado Cupón Diario de la ONCE

El sorteo más emblemático de la organización ha deparado el siguiente número premiado:

• Número: 32376

• Serie: 046 (Ganador de «La Paga»)

Premios principales:

• A las cinco cifras: 35.000 € al décimo.

• A las cinco cifras y serie (La Paga): 36.000 € al año durante 25 años.

• Premios menores: Por las cuatro, tres y dos últimas cifras, así como el reintegro a la primera y última cifra.

Resultado Super Once

En el sorteo del Super Once, donde se extraen 20 números de una matriz de 80, la combinación ganadora de hoy es:

08, 14, 20, 25, 28, 29, 46, 50, 51, 53, 55, 59, 62, 64, 67, 73, 75, 78, 83, 84

Un poco de historia: Del Cupón «Pro-Ciegos» a la actualidad

El Cupón de la ONCE es una institución en España desde 1939. Lo que empezó como un boleto de 10 céntimos y tres cifras distribuido provincialmente, ha evolucionado hasta los sorteos actuales que incluyen el Cuponazo de los viernes y el Sueldazo de los fines de semana.

Por su parte, el Super Once ofrece flexibilidad total, permitiendo a los jugadores elegir entre 5 y 11 números, con sorteos diarios que premian la fidelidad de sus participantes.

Nota oficial: Esta información es meramente informativa. Para confirmar sus premios, acuda a los puntos de venta autorizados de la ONCE o consulte su página web oficial.