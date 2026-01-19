Ya se conoce la combinación ganadora del sorteo de EuroDreams celebrado este lunes 19 de enero. El sorteo europeo, que ofrece la posibilidad de ganar un «sueldo» mensual de hasta 20.000 euros, ha dejado los siguientes números:

Combinación ganadora de hoy:

• Números: 08 – 09 – 20 – 24 – 32 – 40

• Sueño (Dream): 1

¿Qué premios puedes haber ganado?

EuroDreams cuenta con seis categorías de premios. Estos son los importes según los aciertos obtenidos:

• 1ª Categoría (6+1 aciertos): 20.000 € al mes durante 30 años (7,2 millones de euros en total).

• 2ª Categoría (6 aciertos): 2.000 € al mes durante 5 años (120.000 € en total).

• 3ª Categoría (5 aciertos): Aproximadamente 120 €.

• 4ª Categoría (4 aciertos): Aproximadamente 40 €.

• 5ª Categoría (3 aciertos): Aproximadamente 5 €.

• 6ª Categoría (2 aciertos): Reintegro de 2,50 € (el precio del billete).

Detalles del sorteo

Este juego se celebra todos los lunes y jueves a las 21:00 horas y cuenta con la participación de nueve países europeos, entre ellos España, Francia y Portugal. Para jugar, basta con elegir 6 números (del 1 al 40) y un «sueño» (del 1 al 5).

Aviso importante: Los resultados mostrados son informativos. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recomienda comprobar siempre el boleto en un punto de venta oficial o en la web de Loterías.

