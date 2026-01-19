La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ya ha dado a conocer los números premiados de la Bonoloto para el sorteo de hoy, lunes 19 de enero de 2026. Con un bote acumulado de 4 millones de euros, estos son los resultados:
Combinación ganadora de hoy:
• Números: 7, 22, 30, 35, 42 y 49
• Número complementario: 12
• Reintegro: 2
¿Cómo se reparten los premios?
El 55% de la recaudación del sorteo se destina al pago de premios, distribuyéndose en las siguientes categorías:
1. Primera Categoría (6 aciertos): Se lleva el bote acumulado (4 millones de euros hoy).
2. Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario): Un premio muy significativo que varía según la recaudación.
3. Tercera Categoría (5 aciertos): Premios de cuantía variable.
4. Cuarta Categoría (4 aciertos): Cuantía fija según recaudación.
5. Quinta Categoría (3 aciertos): Cuantía fija de 4 euros.
6. Reintegro: Devolución del importe de la apuesta (0,50 € por apuesta).
Datos clave del sorteo
La Bonoloto es uno de los juegos con más solera en España. Fue creada en febrero de 1988 y destaca por su precio económico y por celebrarse todos los días de la semana (de lunes a domingo).
• Apuesta simple: Consiste en elegir 6 números de una tabla de 49.
• Apuesta múltiple: Permite seleccionar hasta 11 números, aumentando las probabilidades (y el coste).
• Modalidad semanal: Puedes jugar con la misma combinación para todos los sorteos que resten de la semana.