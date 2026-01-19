La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ya ha dado a conocer los números premiados de la Bonoloto para el sorteo de hoy, lunes 19 de enero de 2026. Con un bote acumulado de 4 millones de euros, estos son los resultados:

Combinación ganadora de hoy:

• Números: 7, 22, 30, 35, 42 y 49

• Número complementario: 12

• Reintegro: 2

¿Cómo se reparten los premios?

El 55% de la recaudación del sorteo se destina al pago de premios, distribuyéndose en las siguientes categorías:

1. Primera Categoría (6 aciertos): Se lleva el bote acumulado (4 millones de euros hoy).

2. Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario): Un premio muy significativo que varía según la recaudación.

3. Tercera Categoría (5 aciertos): Premios de cuantía variable.

4. Cuarta Categoría (4 aciertos): Cuantía fija según recaudación.

5. Quinta Categoría (3 aciertos): Cuantía fija de 4 euros.

6. Reintegro: Devolución del importe de la apuesta (0,50 € por apuesta).

Datos clave del sorteo

La Bonoloto es uno de los juegos con más solera en España. Fue creada en febrero de 1988 y destaca por su precio económico y por celebrarse todos los días de la semana (de lunes a domingo).

• Apuesta simple: Consiste en elegir 6 números de una tabla de 49.

• Apuesta múltiple: Permite seleccionar hasta 11 números, aumentando las probabilidades (y el coste).

• Modalidad semanal: Puedes jugar con la misma combinación para todos los sorteos que resten de la semana.