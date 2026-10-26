Madrid (EFE). — El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este domingo el retorno a Venezuela de la líder opositorva y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y ha reclamado que este acontecimiento vaya seguido de la convocatoria de «unas elecciones libres» en el país latinoamericano.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, Feijóo calificó la vuelta de Machado de «momento emocionante», destacando que representa «la fuerza de quienes no se resignan y la confirmación de que la libertad siempre termina abriéndose paso frente a la tiranía».

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Apoyo a su seguridad y al proceso democrático

El líder de la oposición en España enfatizó la necesidad de salvaguardar la integridad de la dirigente opositora tras su reaparición pública —que tuvo lugar este domingo en una iglesia católica del estado Lara rodeada de simpatizantes de su formación, Vente Venezuela—.

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«Deseamos que se garantice plenamente su seguridad y que el pueblo venezolano pueda expresarse en unas elecciones libres. La democracia tiene que vencer siempre», aseveró el dirigente popular.

El regreso de Machado se produce tras haber permanecido fuera de Venezuela desde diciembre del año pasado, cuando viajó a Oslo para recoger el galardón del Nobel de la Paz, período en el cual denunció múltiples trabas burocráticas y restricciones de transporte para volver a su país. Con anterioridad, la opositora había pasado casi un año en la clandestinidad a raíz de sus denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de 2024 frente a Nicolás Maduro, un proceso en el que la oposición reivindicó la victoria de Edmundo González Urrutia a partir de las actas de votación recabadas.