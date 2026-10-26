Madrid (OKDiario). — El exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno Iván Redondo ya era propietario de cuatro inmuebles residenciales cuando adquirió a través de la Tesorería General de la Seguridad Social un piso de protección en la madrileña calle de Diego de León, situado en el barrio de Salamanca, por un precio muy inferior al de mercado.

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Según la documentación del Registro de la Propiedad a la que ha tenido acceso OKDiario, el patrimonio inmobiliario de Redondo comprende en la actualidad un total de cinco viviendas y una plaza de garaje, con un volumen acumulado en préstamos hipotecarios que ronda los 1,59 millones de euros.

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Adquisiciones inmobiliarias y contraste con sus declaraciones

Las informaciones detallan que las compras de las otras cuatro viviendas —situadas en San Sebastián y Errenteria— se formalizaron de manera sucesiva entre agosto de 2021 y enero de 2025, un período posterior a su salida de La Moncloa en julio de 2021. Entre estos activos destaca un ático adquirido en la capital guipuzcoana y un piso próximo a la playa de la Concha tasado por entidades bancarias en más de 1,2 millones de euros.

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Estas revelaciones entran en contradicción con las recientes intervenciones televisivas del ex alto cargo, en las que defendió la adquisición del inmueble protegido asegurando que pertenecía a una generación que siempre había vivido de alquiler y que la compra fue la única alternativa ante la exigencia del organismo estatal de adquirir la vivienda o abandonarla.

El piso de Diego de León, con una superficie de 161 metros cuadrados, fue comprado por Redondo por algo más de 1,1 millones de euros amparándose en su derecho de adquisición preferente como inquilino de larga duración, una condición de arrendamiento social que disfrutaba desde años atrás. Las investigaciones ponen ahora el foco sobre si las condiciones iniciales de vulnerabilidad e ingresos que permitieron acceder al alquiler público se mantuvieron o fiscalizaron adecuadamente durante los catorce años que se prolongó el contrato.