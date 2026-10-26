Madrid. — El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este lunes a Luiz Inácio Lula da Silva por su triunfo en las elecciones presidenciales de Brasil y ha asegurado que la contundente remontada protagonizada por el líder brasileño frente a los pronósticos de las encuestas es un reflejo de lo que ocurrirá próximamente en España.

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A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de la red social X, Sánchez calificó de «gran victoria» el resultado de los comicios y señaló que este éxito marca el inicio de una tendencia internacional: «Lo que ha pasado en Brasil, pasará también en España. La remontada del progresismo global acaba de comenzar», afirmó el jefe del Ejecutivo.

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Victoria electoral en Brasil

Lula da Silva logró este domingo una histórica victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, asegurándose así su cuarto mandato al frente del país. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) se impuso con el 51,79 % de los votos frente a Flávio Bolsonaro —hijo y heredero político del expresidente Jair Bolsonaro—, quien obtuvo el 48,21 % de los respaldos en un ajustado proceso electoral que desafió las previsiones iniciales de los sondeos.

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