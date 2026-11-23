La periodista Blanche Petrich denunció jornadas prolongadas, pagos pendientes y cambios en la programación del espacio Sinsonte, mientras que Canal Red América Latina negó cualquier vulneración de derechos y atribuyó los ajustes a anomalías en la audiencia y resultados.

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Una nueva controversia laboral rodea a Pablo Iglesias tras una reestructuración en su proyecto mediático en México, vinculada a Canal Red, a raíz de los mensajes difundidos en redes sociales por la periodista y hasta hace pocos días colaboradora del espacio Sinsonte, Blanche Petrich.

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En su publicación, Petrich señaló que el equipo detrás de Sinsonte trabajó durante el último año con jornadas de más de 12 horas y denunció «faltas de respeto» hacia colaboradores así como nóminas o pagos pendientes que, según afirmó, no han sido abonados. Asimismo, criticó la cancelación del noticiero, la reasignación de la directora y conductora Daniela Pastrana a funciones burocráticas y el despido de Arturo Contreras, decisiones que calificó como un «disparo en el pie» y comparó con prácticas de empresas neoliberales.

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Giro hacia formatos cortos y réplica de la empresa

La periodista también cuestionó el viraje editorial hacia un «periodismo vertical» basado en piezas breves, al considerar que apuesta por contenidos superficiales y perecederos frente a un formato informativo consolidado.

Por su parte, Canal Red América Latina rechazó de plano las acusaciones de explotación o vulneración de derechos laborales. En un comunicado difundido en redes sociales, la organización sostuvo que las insinuaciones sobre atropellos laborales son falsas y no descartó emprender acciones por la vía judicial y penal.

Según la versión de la empresa, la reorganización respondió a «anomalías graves que comprometían» el carácter orgánico de la audiencia y a malos resultados. Aunque admitió que se trató de una decisión abrupta, aseguró que los cambios fueron explicados en detalle a la dirección del programa.

Antecedentes de conflictos laborales en el entorno del exvicepresidente

El choque en México se suma a otros episodios previos de tensión laboral vinculados a iniciativas asociadas a Pablo Iglesias, como las críticas difundidas en junio por la sección sindical de la Taberna Garibaldi —respaldada por la CNT— sobre jornadas extensas y condiciones de trabajo, acusaciones que el local rechazó asegurando que no representaban al conjunto de la plantilla.