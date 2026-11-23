El presidente ucraniano confirmó la autoría de la operación del fin de semana, a más de 2.000 kilómetros de Ucrania, y aseguró que hundió la corbeta Merkury y alcanzó el carguero MV Angara.

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha reivindicado este lunes el ataque con drones navales lanzado durante el fin de semana contra dos embarcaciones vinculadas a Rusia en el puerto de Bengasi, frente a las costas de Libia, a más de 2.000 kilómetros de territorio ucraniano. En un mensaje difundido en su cuenta de X, el mandatario calificó la acción de «una operación ucraniana ejemplar en respuesta a la guerra de Rusia» y felicitó al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y a las Fuerzas de Defensa por el despliegue de siete drones navales de fabricación nacional.

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Según el relato de Zelenski, la ofensiva tuvo como blanco principal la corbeta rusa Merkury —incorporada a la Armada en 2023—, que acabó hundiéndose pese a los intentos rusos por repeler el ataque, además de destruir un helicóptero de combate Ka-27 situado junto al buque. El presidente ucraniano añadió que la embarcación solía escoltar a navíos de la llamada «flota fantasma» rusa y se encontraba atracada en Bengasi para repostar y reabastecerse cuando se produjo el ataque, en las primeras horas del domingo, desencadenando varias explosiones atribuibles a la munición a bordo.

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El carguero MV Angara y el despliegue ruso en Libia

El segundo objetivo señalado por Kiev fue el carguero ruso MV Angara, empleado según Ucrania para transportar armamento, sobre el que Zelenski afirmó: «Resultado: objetivo alcanzado».

La operación se suma a otras acciones ucranianas fuera de la línea del frente —incluido un ataque con drones aéreos reivindicado por Kiev en diciembre de 2025 contra un petrolero de la «flota fantasma» frente a las costas libias— y se produce en un contexto de creciente presencia naval y logística de Moscú en el Mediterráneo y el este de Libia, donde Rusia mantiene vínculos con el mariscal Jalifa Haftar para apuntalar su influencia y sus rutas de suministro en África.