El rey Felipe VI recibirá este jueves al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el palacio de Marivent, en Palma, para analizar la crisis migratoria registrada en la ciudad autónoma durante la última semana.

La reunión comenzará a las 18:00 horas, según ha informado la Casa Real, y tendrá lugar en un momento marcado por la presión sobre los recursos asistenciales, la atención a los menores no acompañados y el aumento del número de cadáveres recuperados en el mar.

De las aproximadamente 72.000 personas que entraron en Ceuta la semana pasada, unas 2.500 continuarían en la ciudad, de acuerdo con los datos del Ministerio del Interior. Entre ellas, la Policía Nacional habría identificado a 528 menores.

Ceuta habilita un colegio para atender a los menores

El Ministerio de Juventud e Infancia ha habilitado uno de los dos colegios solicitados para reforzar la atención urgente de los menores migrantes no acompañados.

El centro acogió durante su primera noche a más de un centenar de menores, que ya están recibiendo asistencia en sus instalaciones.

El presidente ceutí, por su parte, elevó este miércoles a alrededor de 1.100 el número de menores acogidos actualmente en la ciudad. Esta cifra difiere de los 528 identificados por la Policía Nacional, al tratarse de recuentos ofrecidos por administraciones distintas y posiblemente referidos a categorías o momentos diferentes.

La saturación de los recursos de acogida será previsiblemente uno de los asuntos centrales de la conversación entre Felipe VI y Juan Jesús Vivas.

Suben a 80 los cuerpos recuperados

El Instituto de Medicina Legal de Ceuta ha recibido los cadáveres de 80 personas fallecidas en el mar mientras intentaban alcanzar la ciudad autónoma.

Los médicos forenses habían completado hasta este miércoles 79 autopsias, después de que el último cuerpo fuera localizado y levantado a última hora de la jornada.

La Delegación del Gobierno había situado previamente en 75 el número de personas fallecidas durante los intentos de cruce desde Marruecos, pero las labores de búsqueda de la Guardia Civil continúan y el balance ha seguido aumentando.

El Centro de Integración de Datos también ha precisado que dos de los cuerpos recibidos por el Instituto de Medicina Legal fueron recuperados los días 29 y 30 de julio, antes de la entrada masiva.

La crisis reabre el debate sobre el futuro económico de Ceuta

La llegada de entre 72.000 y 80.000 personas ha situado nuevamente a Ceuta, una ciudad de unos 85.600 habitantes, en el centro del debate político y mediático.

La situación se suma a las dificultades económicas derivadas del deterioro del comercio transfronterizo después de la pandemia y a la compleja relación con Marruecos.

Ceuta cuenta con un Régimen Económico y Fiscal Especial, compartido con Melilla, que ofrece distintas ventajas tributarias. Sin embargo, la ciudad permanece fuera de la Unión Aduanera de la Unión Europea, una circunstancia que condiciona determinadas actividades industriales y comerciales.

La crisis migratoria ha reforzado las peticiones del Gobierno ceutí para recibir más medios policiales, recursos asistenciales y respaldo institucional del Estado y de la Unión Europea.

Vivas trasladará al rey la situación de la ciudad

La audiencia en Marivent permitirá a Juan Jesús Vivas explicar directamente al jefe del Estado la situación que atraviesa Ceuta y las necesidades inmediatas de la ciudad.

Entre las prioridades se encuentran recuperar la normalidad, aliviar la presión sobre los centros de menores, atender a las personas que permanecen en territorio ceutí y avanzar en la identificación de las víctimas.

El encuentro se producirá mientras las fuerzas de seguridad mantienen reforzada la vigilancia fronteriza y las administraciones continúan coordinando la asistencia humanitaria.