La carrera de este viernes, muy veloz con una duración de dos minutos y 32 segundos, registra caídas y montoneras en la calle Estafeta ante una presencia de corredores cada vez más multitudinaria por la cercanía del fin de semana.

Las fiestas de San Fermín 2026 en Pamplona han alcanzado su ecuador con la celebración del cuarto de los ocho encierros programados en su semana grande. Los toros de la ganadería de Álvaro Núñez han protagonizado una carrera que ha repetido la tónica de velocidad y rapidez de las jornadas previas, pero elevando los niveles de tensión en el tramo final del recorrido tradicional por el casco antiguo de la capital navarra.

Un recorrido veloz y con momentos de tensión en la calle Estafeta

La carrera de este viernes 10 de julio ha completado el recorrido en un tiempo de dos minutos y 32 segundos, una cifra alineada con la media de velocidad registrada a lo largo de la presente semana. A pesar de su rapidez, el comportamiento de los astados de Álvaro Núñez a la salida de los corrales ha generado situaciones de notable peligrosidad para los mozos, especialmente al enfilar la calle Estafeta.

En dicho punto del trazado se han vivido las escenas más complejas de la mañana. La velocidad de los animales ha propiciado fuertes caídas, empujones y la formación de pequeñas montoneras de corredores sobre el adoquinado. Esta situación se produce tras un encierro previo, el celebrado este jueves, donde la manada se dividió provocando múltiples caídas y momentos de riesgo severo entre los participantes.

El balance provisional médico proporcionado tras el término de la carrera de este viernes detalla un total de nueve personas trasladadas debido a contusiones de diversa consideración, sin que se hayan notificado heridos por asta de toro en el primer informe.

Balance de heridos en las fiestas de Pamplona

La masificación habitual de los encierros se ha visto incrementada en esta cuarta jornada ante la proximidad del fin de semana, lo que habitualmente atrae a un mayor número de corredores a las calles de Pamplona. Hasta la fecha, el desarrollo de las carreras ha estado marcado por la existencia de heridos leves aquejados de traumatismos, luxaciones y contusiones.

En el cómputo global de los Sanfermines 2026 se contabilizan dos heridos por asta de toro. El primero de ellos se registró durante la jornada del miércoles, cuando un corredor sufrió un puntazo o cornada de carácter leve. El segundo alcance por pitón tuvo lugar este jueves, momento en el que uno de los astados causó una cornada en el brazo izquierdo a uno de los mozos.