La 8ª y definitiva carrera por las calles de Pamplona pone el broche de oro a las fiestas con un balance médico de 7 trasladados al hospital y 2 corneados en el tórax y el muslo. Los astados han completado un recorrido accidentado, muy peligroso y de máxima tensión en 2 minutos y 25 segundos.

Los mozos y mozas se han encomendado por último día a San Fermín para protagonizar el cierre definitivo de los encierros de este 2026. A las 8:00 horas, los toros de la ganadería de Jandilla han abandonado los corrales para enfilar la emblemática cuesta de Santo Domingo y disponerse a recorrer el casco histórico de Pamplona. Se trataba de un broche de oro con astados precedidos por su fama de peligrosos, poseedores de una gran bravura, una cualidad que completan con la nobleza y pureza de su casta.

La carrera se ha completado en 2 minutos y 25 segundos, confirmando los pronósticos sobre el asfalto. Ha sido un último encierro muy accidentado y peligroso. Los corredores han experimentado fortísimas caídas al correr muy pegados a los toros, que han embestido en algún punto del trazado a los participantes. Pese a la tensión, varios mozos han aguantado largas carreras con los pitones rozando literalmente sus cuerpos.

Haciendo honor a su reconocida fama de bravos y a su media histórica de 2 heridos por encierro, los Jandilla han provocado momentos de auténtico pánico. Aunque en los primeros compases se notificaron 4 heridos en esta carrera tan peligrosa, la actualización de las 8:24 horas ha elevado la cifra total. Finalmente, 9 personas han resultado heridas, 7 de ellas con traslado directo al hospital. Entre los afectados se confirman 2 corneados por asta de toro, uno de ellos con una herida en el tórax y otro en el muslo.

Los toros de la ganadería Jandilla cierran los encierros de Sanfermines en 2 minutos y 25 segundos. #Encierro8RTVE



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La manada que ha protagonizado este tenso recorrido estaba compuesta por ‘Pañero’, de 555 kilos; ‘Chismoso’, de 575 kilos; ‘Zarabanda’, de 590 kilos; ‘Oyente’, de 580 kilos; ‘Recitador’, de 590 kilos; ‘Castigado’, de 565 kilos; y ‘Adinerado’, de 600 kilos. Todos ellos han demostrado ser animales de gran envergadura y peligrosidad.

Con esta carrera concluyen unos festejos conocidos a nivel mundial que han dejado a su paso un casco histórico lleno de asistentes. El último encierro llega tras varios días de veloces carreras, donde el balance de los 7 encierros previos arrojaba más de 60 heridos y 3 mozos alcanzados por asta de toro. A nivel de tiempos, la ganadería de Jandilla se sitúa en el medio de los registros de este año, que han oscilado entre la carrera más corta de 2 minutos y 16 segundos, y la más larga, que alcanzó los 2 minutos y 36 segundos, con toros que prácticamente han volado por las calles de Pamplona.