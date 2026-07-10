Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Pablo Aguado lidian toros de Álvaro Núñez en una de las tardes más esperadas de la Feria del Toro, que ha colgado el cartel de «No hay billetes».

La Feria del Toro de San Fermín 2026 afronta este viernes 10 de julio una de las jornadas más destacadas y Query-demandadas por los aficionados taurinos. La Plaza de Toros de Pamplona registrará un lleno absoluto tras haberse agotado la totalidad de las localidades disponibles, generando una expectación extraordinaria que sitúa a esta cita como una de las principales de todo el ciclo de Sanfermines. La actividad de la jornada combina el tradicional encierro matinal por las calles de la capital navarra con una tarde de toros que concita el interés general del escalafón.

Un cartel de máxima expectación con tres toreros sevillanos

La corrida de toros, programada para comenzar a las 18:30 horas en el coso pamplonés, reúne a tres nombres relevantes del panorama taurino actual: Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Pablo Aguado. Los tres espadas, de procedencia sevillana, asumen el compromiso de lidiar una corrida perteneciente a la ganadería de Álvaro Núñez.

El principal foco de atención e interés de los aficionados se concentra en el regreso de Morante de la Puebla a la Plaza de Toros de Pamplona. El diestro reaparece en esta plaza tras la grave cornada que sufrió el pasado 20 de abril en la Real Maestranza de Sevilla. Morante, que tomó la alternativa en Burgos en el año 1997, es considerado una de las máximas figuras del toreo debido a su concepto artístico y a las faenas ejecutadas en plazas de primera categoría como Sevilla, Madrid o Bilbao.

Junto a él se acartela Borja Jiménez, quien tomó la alternativa en la Real Maestranza de Sevilla en 2014 y experimentó una progresión hacia la primera línea del escalafón tras abrir la Puerta Grande de Las Ventas en Madrid durante la temporada de 2023. Cierra la terna Pablo Aguado, torero formado en la Escuela Taurina de Sevilla que obtuvo el reconocimiento nacional después de cortar cuatro orejas en la Feria de Abril de 2019, logrando salir por la Puerta del Príncipe y consolidándose como un representante del toreo clásico.

La respuesta del público ante esta combinación ha supuesto que se cuelgue el cartel de «No hay billetes» en una plaza que cuenta con un aforo oficial de 19.741 localidades. Esta alta demanda ha motivado asimismo un incremento en la reventa, donde las entradas para determinados tendidos de sombra han llegado a alcanzar precios cercanos a los 400 euros, una cifra que supera notablemente su coste oficial.

Los toros de Álvaro Núñez para la cita de Pamplona

Los astados reseñados para la ocasión corresponden a la divisa de Álvaro Núñez. El lote de ocho toros llegó a los Corrales del Gas procedente de la finca de Tahivilla, ubicada en el término municipal de Tarifa (Cádiz). Los animales presentan unos pesos que oscilan entre los 565 y los 590 kilos.

En cuanto a sus características morfológicas, la corrida está compuesta por ejemplares de capas negras, coloradas y castañas. Los nombres de los astados que integran el envío para esta tarde de San Fermín son Asustado, Gavilán, Naranjero, Asturiano, Billetero, Juncoso, un segundo ejemplar también llamado Gavilán, y Gruñón.

Cobertura del encierro matinal de los Sanfermines

Con anterioridad a la celebración del festejo vespertino, la emoción festiva comienza a las 08:00 horas con el desarrollo del encierro por el recorrido habitual de las calles del casco antiguo de Pamplona, una cita que congrega a miles de personas.

Este evento matutino se puede seguir a través de la emisión en directo por televisión y plataformas digitales en los canales La 1, Canal 24 Horas, RTVE Play, Radio Nacional de España (RNE) y el sitio web RTVE.es. La actualidad de la Feria del Toro, el desarrollo de la carrera y el correspondiente parte médico se recogen minuto a minuto en el seguimiento informativo de El Confidencial.