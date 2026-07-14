Juan Ortega, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo lidian esta tarde reses de la prestigiosa ganadería de Jandilla en el último festejo taurino de los Sanfermines. La cita, que comenzará a las 18:30 horas en el coso pamplonés, pondrá el broche de oro al ciclo de la Feria del Toro.

La Feria del Toro de San Fermín 2026 afronta este martes, 14 de julio, su jornada de clausura en la Plaza de Toros de Pamplona. El último festejo mayor de las fiestas de la capital navarra se celebrará a partir de las 18:30 horas, reuniendo en el ruedo a una terna de matadores con perfiles profesionales muy diferenciados y ante una de las ganaderías de referencia del campo bravo actual, cuyos astados también han protagonizado el octavo y último encierro matutino.

El cartel de este 14 de julio está integrado por los diestros Juan Ortega, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo. Los tres espadas se medirán a los ejemplares de la ganadería de Jandilla, un hierro estrechamente vinculado al encaste Domecq y consolidado como uno de los nombres fundamentales de la tauromaquia contemporánea. La dirección y el orden del festejo estarán bajo la presidencia de Javier Labairu Elizalde, quien contará con el asesoramiento de Ángel Erro Irigoyen en esta octava corrida de toros del abono pamplonés.

La combinación de espadas para esta tarde ofrece un contraste de estilos diseñado para mantener el interés de los aficionados hasta el último minuto del ciclo. Juan Ortega comparece en Pamplona como uno de los máximos exponentes del toreo de corte clásico, elegante y de hondo sentido artístico. Junto a él actuará el peruano Andrés Roca Rey, consolidado como una de las principales figuras del escalafón internacional y el único matador que repite actuación en la Feria del Toro de este año tras su primer paseíllo el pasado 9 de julio con reses de Victoriano del Río. Completa la terna el joven Tomás Rufo, considerado una de las revelaciones más sólidas de las últimas temporadas gracias a su rápida y destacada evolución desde su etapa novilleril.

Con la celebración de este festejo vespertino se pone fin a una intensa programación taurina que se inauguró el pasado 5 de julio con la tradicional novillada, continuó el día 6 de julio con el festejo de rejones y ha encadenado un total de ocho corridas de toros consecutivas desde el 7 de julio en el coso pamplonés.