La plaza de toros de Valencia acoge este viernes 17 de julio una de las citas más esperadas de su feria con la comparecencia de las figuras José María Manzanares, Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey.

La Feria de Julio de 2026 continúa con el desarrollo de su programación oficial en la plaza de toros de Valencia. Tras verse afectada por la suspensión de la desencajonada nocturna debido al aviso rojo decretado por la ola de calor, el ciclo taurino de la capital del Turia retoma su actividad en el ruedo con el primero de sus platos fuertes de la semana. El serial valenciano, que se celebra entre el 15 y el 19 de julio, cuenta en su programación con tres corridas de toros (una de ellas con carácter mixto), una novillada picada y la reseñada desencajonada que no pudo llevarse a cabo.

Las figuras del toreo se dan cita en Valencia

La jornada de este viernes, 17 de julio, reúne en el coso de la calle de Xàtiva a tres de las máximas figuras del panorama taurino actual. El cartel de la tarde está compuesto por José María Manzanares, Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey, quienes lidiarán un encierro correspondiente a la ganadería de Juan Pedro Domecq. El festejo dará comienzo a las 19:00 horas.

Este compromiso representa uno de los grandes atractivos de una feria que también cuenta con una destacada representación de profesionales de la tierra. A lo largo del ciclo, el público valenciano podrá presenciar las actuaciones de los diestros locales Román, Nek Romero y Samuel Navalón, así como la participación del novillero Marco Polope en la novillada picada integrada en el abono.