El actor confiesa en ‘Lo de Évole’ que la cadena de Fuencarral intentó su fichaje estrella mientras triunfaba en ‘Aquí no hay quien viva’ y que rechazó protagonizar ‘Aída’ por lealtad a Antena 3

El éxito fulgurante de ‘Aquí no hay quien viva’ en el año 2003 no solo convirtió a sus protagonistas en las caras más reconocibles de España, sino que desató una auténtica guerra de despachos en la televisión nacional. El último invitado del programa ‘Lo de Évole’, emitido este domingo en laSexta, ha sido Fernando Tejero, quien ha desvelado una de las anécdotas más sorprendentes de su carrera: la oferta irrechazable que recibió de Telecinco para abandonar la serie de Antena 3.

Un cheque en blanco y un personaje icónico

Durante su conversación con Jordi Évole, Tejero recordó cómo la fama le llegó de golpe a los 38 años, tras ganar el Goya por ‘Días de fútbol’ y consolidarse como el carismático portero Emilio. En aquel momento de máximo apogeo, las propuestas que recibía eran, en sus propias palabras, «cosas muy locas», desde grabar discos hasta presentar programas de televisión.

Sin embargo, la revelación más impactante se produjo al hablar de la competencia entre cadenas. «A mí Telecinco me ofreció un cheque en blanco para irme de Antena 3», confesó el actor andaluz. Según su testimonio, la oferta era individual y tenía un objetivo muy concreto que hasta ahora era desconocido para el gran público: «El personaje de Paco León en ‘Aída’ era para mí, y esto es la primera vez que lo digo. El Luisma era para mí».

Lealtad y gratitud frente al dinero

Pese a la magnitud de la oferta y la libertad económica que suponía un cheque en blanco, Fernando Tejero decidió declinar la propuesta. El actor explicó que sus motivos no fueron financieros, sino éticos y profesionales. Por un lado, no quería «enemistarse» con Antena 3, la cadena que emitía el éxito que le había dado la fama. Por otro, apeló a su propia escala de valores: «Soy generoso con la gente que me da una oportunidad».

Esta decisión permitió que el papel finalmente recayera en Paco León, convirtiendo al ‘Luisma’ en uno de los personajes más icónicos de la historia de la televisión en España, mientras Tejero continuaba haciendo historia en la calle Desengaño 21. La confesión dejó estupefacto al propio Jordi Évole, quien no pudo ocultar su asombro ante lo que pudo haber sido uno de los movimientos más sísmicos de la industria televisiva de la época.