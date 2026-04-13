La periodista atraviesa su momento más difícil tras el fallecimiento de su progenitora, cuyo funeral tendrá lugar esta tarde en la localidad de Corral de Almaguer

La periodista Sara Carbonero se enfrenta a una de las pérdidas más significativas de su vida. Su madre, Goyi Arévalo, ha fallecido recientemente, según ha confirmado la revista ‘¡HOLA!’. El último adiós a la progenitora de la comunicadora se celebrará este lunes, 13 de abril de 2026, en una ceremonia que reunirá a sus seres más queridos.

Un último adiós en su localidad natal

El funeral y posterior entierro de Goyi Arévalo se llevará a cabo durante la tarde de hoy en Corral de Almaguer, la localidad toledana que la vio nacer y donde siempre mantuvo sus raíces. Se espera que el acto cuente con la presencia de familiares, amigos y allegados que acompañarán a la periodista y a su entorno más cercano en estos momentos de profundo duelo.

La relación entre madre e hija siempre fue de una gran estrechez, algo que la propia Sara Carbonero había puesto de manifiesto de forma pública en numerosas ocasiones.

Un emotivo recuerdo reciente

La noticia del fallecimiento ha causado una gran conmoción, especialmente por la cercanía de las últimas muestras de afecto públicas de la periodista hacia su madre. Hace apenas un mes, la comunicadora compartía en sus redes sociales una felicitación cargada de cariño que hoy cobra un matiz especialmente doloroso.

Aquel homenaje incluía una fotografía tomada durante la etapa en la que Sara residía en Oporto, acompañada por la música de Alejandro Sanz. Aquel gesto fue interpretado como un reflejo de la admiración y la importancia fundamental que Goyi Arévalo tenía en la vida de la presentadora, habiendo sido su gran apoyo en las diversas etapas de su trayectoria personal y profesional.