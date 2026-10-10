El Feyenoord – Como se juega el miércoles 14 de octubre a las 18:45 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Feyenoord – Como

Feyenoord – Como Competición: Champions League, jornada 2

Champions League, jornada 2 Fecha: miércoles 14 de octubre

miércoles 14 de octubre Hora: 18:45 (hora peninsular)

18:45 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: De Kuip (Rotterdam)

El Feyenoord se enfrenta al Como en la jornada 2 de la Champions League en el estadio De Kuip de Rotterdam. El equipo local ocupa la 33ª posición con 0 puntos tras haber disputado 1 partido, donde ha anotado 1 gol y recibido 5. En su último encuentro, el Feyenoord sufrió una derrota. Por su parte, el Como se sitúa en 5ª posición con 3 puntos, también tras 1 partido, en el que ha marcado 4 goles y solo ha encajado 1. En su último partido, el Como logró una victoria.

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Así llegan los equipos

Feyenoord: 33º con 0 puntos en 1 partidos (1 goles a favor y 5 en contra); en sus últimos 1 partidos: 0 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D)

Como: 5º con 3 puntos en 1 partidos (4 goles a favor y 1 en contra); en sus últimos 1 partidos: 1 victoria, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V)

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