Tras meses de angustia y gestiones diplomáticas al más alto nivel, España vive este viernes, 9 de enero de 2026, una jornada de alivio. Los cinco ciudadanos españoles liberados ayer por las autoridades venezolanas —cuatro hombres y una mujer— se encuentran ya en espacio aéreo español y su llegada a la base aérea de Torrejón de Ardoz está prevista para este mediodía.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó la noticia anoche tras conversar personalmente con los cinco compatriotas: «Vuelan ya hacia España. Pronto estarán en casa con sus seres queridos», anunció a través de sus redes sociales.

¿Quiénes son los cinco españoles liberados?

La lista de liberados incluye perfiles que se habían convertido en símbolos de la tensión diplomática entre Madrid y Caracas durante el último año:

• Rocío San Miguel: La reconocida activista y abogada hispanovenezolana, presidenta de Control Ciudadano, que permanecía en la prisión de El Helicoide desde febrero de 2024. Su liberación era una de las peticiones más insistentes de los organismos de Derechos Humanos.

• Andrés Martínez Adasme y José María Basoa: Los dos ciudadanos vascos que fueron arrestados en septiembre de 2024 acusados por el régimen de participar en una supuesta trama para asesinar a Nicolás Maduro, cargos que el Gobierno de España siempre negó rotundamente.

• Miguel Moreno Dapena: Periodista canario detenido el pasado junio mientras viajaba en un barco de exploración marina.

• Ernesto Gorbe Cardona: Cuya detención también se produjo en el marco de las tensiones políticas de los últimos meses.

Un «gesto de paz» tras la captura de Maduro

La liberación de estos ciudadanos no es un hecho aislado. Se enmarca en un anuncio masivo por parte de las autoridades venezolanas de excarcelar a un «número importante» de presos políticos (se estima que el total podría superar las 100 personas). Este movimiento se produce apenas unos días después de la captura de Nicolás Maduro, en un contexto donde las nuevas autoridades —lideradas bajo la sombra de la gobernabilidad de Delcy Rodríguez y la presión de EE. UU.— buscan escenificar un «gesto de paz unilateral».

El reencuentro

Tras abandonar sus centros de reclusión (El Rodeo I y El Helicoide), los cinco españoles fueron trasladados a la residencia del embajador de España en Caracas, donde pasaron las últimas horas antes de embarcar en el avión oficial que los trae de regreso. Según el ministro Albares, todos se encuentran «bien de salud, dentro de las circunstancias», y ya han podido mantener breves conversaciones telefónicas con sus familias en España.