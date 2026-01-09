El Coliseum abre sus puertas este viernes, 9 de enero de 2026, para dar el pistoletazo de salida a la jornada 19 de LaLiga EA Sports. El Getafe de José Bordalás recibe a una Real Sociedad que llega en plena fase de reconstrucción bajo el mando de su nuevo técnico, Pellegrino Matarazzo. Ambos equipos, situados en la zona media-baja de la tabla, necesitan los tres puntos para comenzar el año con tranquilidad.

Detalles del partido: Getafe vs. Real Sociedad

El Getafe busca romper una racha de cuatro jornadas sin ganar, apoyándose en la solidez de Mauro Arambarri, el salvador del último empate en Vallecas. Por su parte, el conjunto donostiarra llega con la moral reforzada tras el valioso empate ante el Atlético de Madrid y la gran noticia del regreso de Ander Barrenetxea.

• Fecha: Viernes, 9 de enero de 2026.

• Hora: 21:00 horas (horario peninsular de España).

• Estadio: Coliseum, Getafe.

• Competición: LaLiga EA Sports, Jornada 19.

Dónde ver el partido hoy en España

Para seguir este duelo crucial por la permanencia y el crecimiento en la tabla, estas son las plataformas y canales disponibles:

• Televisión: El encuentro se retransmite en directo a través de DAZN LaLiga (disponible en el dial 55 de Movistar y en la propia App de DAZN). También se podrá seguir en los establecimientos públicos a través de LaLiga TV Bar.

• Online / Streaming: Se puede ver mediante la aplicación de DAZN para cualquier dispositivo compatible. Si eres cliente de Movistar o Orange con el paquete de fútbol contratado, también podrás acceder a través de sus respectivas apps.

Alineaciones probables

A falta de confirmación oficial, los técnicos podrían apostar por estos onces:

• Getafe (4-4-2): David Soria; Femenía, Abqar, Duarte, Nyom; Iglesias, Luis Milla, Arambarri, Álex Sola; Uche y Borja Mayoral.

• Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Javi López; Zubimendi, Turrientes, Brais Méndez; Kubo, Oyarzabal y Gonçalo Guedes.