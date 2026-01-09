El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha salido al paso de las dudas generadas tras la obligatoriedad de la baliza V-16, que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2026. En una comparecencia este jueves, el ministro ha confirmado que los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil actuarán con «flexibilidad» y no multarán de forma inmediata a los conductores que aún no dispongan del dispositivo.

Un periodo de adaptación sin multas

Aunque la normativa ya es oficial, Interior busca una transición amable. Marlaska ha subrayado que la prioridad en estas primeras semanas de enero será informar y concienciar en lugar de sancionar:

• Sin carácter recaudatorio: «Los agentes primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo», ha explicado el ministro, aunque no ha puesto una fecha exacta al fin de esta moratoria.

• Seguridad ante todo: El objetivo principal de sustituir los triángulos por la baliza es evitar los aproximadamente 25 atropellos mortales al año que se producen cuando los conductores bajan del vehículo para señalizar una avería.

Visibilidad y conectividad: Las bazas de la V-16

Ante las críticas de algunos sectores sobre la eficacia del nuevo sistema, el titular de Interior ha defendido sus prestaciones técnicas:

1. Alcance real: La luz de la baliza garantiza una visibilidad de hasta un kilómetro de distancia.

2. Visibilidad virtual: Al estar conectada con la DGT 3.0, el resto de conductores recibe un aviso en sus sistemas de navegación o paneles de mensaje variable mucho antes de llegar a la posición del coche averiado.

3. Seguridad frente a robos: Marlaska ha negado que la geolocalización facilite asaltos, argumentando que precisamente la conexión directa con Tráfico permite que las patrullas detecten el incidente y se personen en el lugar con mayor rapidez.

España, pionera en Europa

Según los datos ofrecidos por el Ministerio, ya son unos 3.000 conductores al día los que activan la baliza en las carreteras españolas. Marlaska ha destacado que España es el primer país en implantar esta medida de conectividad obligatoria, y que otros socios europeos están observando los resultados para replicar el modelo.

Recordatorio: Si sufres una avería hoy, lo ideal es colocar la baliza en la parte más alta del vehículo sin bajar del mismo. Si aún no la tienes, los agentes te informarán de la obligación, pero durante este «periodo de gracia» no recibirás la sanción económica.

