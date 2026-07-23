La plataforma de retransmisión taurina ofrecerá en directo los festejos de los días 23 y 24 de julio desde el coso de Cuatro Caminos por tercer año consecutivo.

La Feria de Santiago de Santander 2026 vuelve a consolidarse como una de las citas fundamentales dentro del calendario taurino estival. Ante el interés de miles de aficionados por conocer las opciones de seguimiento audiovisual del ciclo cántabro, la plataforma OneToro retransmitirá en exclusiva y en directo los festejos programados para los días 23 y 24 de julio. De este modo, el canal llevará por tercer año consecutivo toda la actividad de la plaza de toros de Cuatro Caminos a los hogares de los espectadores y abonados de todo el mundo.

Cobertura televisiva y carteles de la Feria de Santiago

Para aquellos aficionados que busquen dónde ver la Feria de Santander por televisión, la cobertura estará concentrada en la citada plataforma digital. La retransmisión contará con señal en directo, narración especializada y un seguimiento pormenorizado desde el coso santanderino.

Entre los festejos destacados que se podrán seguir en directo figura la corrida fijada para este jueves 23 de julio. El cartel estará integrado por los espadas El Cid, Manuel Escribano y Tomás Rufo, quienes se medirán a un encierro con toros de la ganadería de Victorino Martín. La tarde se presenta marcada por el prestigio de la divisa elegida y la presencia de toreros especialistas en dicho encaste.

El prestigio de Cuatro Caminos en el calendario estival

La Feria de Santiago mantiene su posición de referencia en la temporada taurina de verano gracias a la combinación de figuras del escalafón, ganaderías de máxima categoría y el ambiente característico del coso de Cuatro Caminos.

Con la emisión confirmada para los días 23 y 24 de julio, OneToro refuerza su apuesta por la difusión de los principales ciclos del circuito internacional. Quienes no acudan a los tendidos de Santander dispondrán así de la alternativa de seguir dos de los acontecimientos más esperados del abono cántabro a través de las pantallas en exclusiva.