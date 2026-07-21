La Plaza de Toros de Santander acogerá del 18 al 26 de julio a grandes figuras del escalafón, jóvenes promesas y destacados rejoneadores en una edición que reunirá a miles de aficionados y visitantes.

La Plaza de Toros de Santander ha presentado de forma oficial el Cartel de la Feria del Norte 2026, una de las citas más destacadas del calendario taurino estival en España. El ciclo se desarrollará entre el 18 y el 26 de julio en el coso cántabro, configurando una oferta que volverá a situar a la capital de Cantabria como uno de los principales epicentros de la temporada taurina. La programación combina la presencia de figuras consolidadas, espadas emergentes y ganaderías de prestigio para ofrecer un abono variado a los aficionados y turistas que acuden a la ciudad durante la época de verano.

El cartel de la edición de 2026 reúne a nombres de primer nivel en el toreo a pie, entre los que destacan espadas como Morante de la Puebla, Roca Rey, Talavante, Juan Ortega, Borja Jiménez, David de Miranda, Manuel Escribano, Tomás Rufo y Román. Asimismo, el arte del rejoneo tendrá su espacio reservado dentro de las combinaciones de la feria con la participación de Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Estructura de los festejos y combinaciones principales

El ciclo taurino dará comienzo el 18 de julio con la celebración de una novillada con picadores. A lo largo de la semana, la actividad en el coso santanderino continuará con la programación de diversas corridas de toros, una corrida de rejones, una corrida de beneficencia y un concurso de recortadores que será el encargado de cerrar el abono.

Entre los principales carteles que conforman la estructura de la Feria del Norte 2026 destacan las siguientes combinaciones:

Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández.

Roca Rey, Pablo Aguado y Tomás Bastos.

Talavante, Borja Jiménez y David de Miranda.

Diego Silveti, Román y Samuel Navalón.

El Cid, Manuel Escribano y Tomás Rufo.

Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza (corrida de rejones).

Un impacto destacado en el verano santanderino

La Feria del Norte ha afianzado su posición como uno de los acontecimientos taurinos de mayor relevancia en el norte de la Península Ibérica. La celebración de los festejos en la Plaza de Toros de Santander supone cada año un polo de atracción para miles de aficionados y visitantes, quienes acuden a la capital cántabra para presenciar los festejos del abono y disfrutar del ambiente turístico y la gastronomía de la ciudad durante el periodo estival.