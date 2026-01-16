

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido archivar la denuncia presentada por el PSOE contra José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras y senador, por presunto acoso sexual a varias concejales del Ayuntamiento. Tras las acusaciones, Landaluce solicitó la suspensión de su militancia en el Partido Popular para poder defenderse, aunque mantuvo su cargo tanto en la Alcaldía como en el Senado.

La denuncia, promovida por la diputada andaluza y portavoz municipal del PSOE, Rocío Arrabal, señalaba al alcalde por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. Sin embargo, las concejales implicadas, Susana Pérez Custodio y Eva Pajares, negaron cualquier conducta inapropiada por parte de Landaluce.

El alcalde informó a través de sus redes sociales sobre el archivo de la investigación y ha convocado una rueda de prensa para ofrecer más detalles. Mientras tanto, el PSOE aseguró que continuará colaborando con la justicia y que presentará ante la sala autonómica del TSJA las pruebas que había entregado al Supremo.

Por su parte, Landaluce ha presentado querellas contra Rocío Arrabal y contra el eurodiputado Alvise Pérez por las acusaciones realizadas en su contra. Además, su despacho de abogados ha solicitado disculpas públicas, aún no emitidas, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien había afirmado erróneamente que el alcalde había sido condenado por un delito de violencia de género.

El Grupo Municipal del PP ha reafirmado su respaldo a Landaluce, mientras que el PSOE continúa explorando alternativas políticas en el Consistorio.