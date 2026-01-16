

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo López ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar las cuentas bancarias de la cooperativa vinculada a Santos Cerdán y de varios altos directivos de Acciona, en busca de posibles sobornos relacionados con contratos públicos.

El oficio remitido al Supremo por la UCO solicita rastrear los depósitos de la empresa Erkolan, a la que la constructora Servinabar, propiedad del ex secretario de Organización del PSOE, desvió 367.000 euros. Además, se investigarán las cuentas de los ex responsables de Acciona Justo Pelegrini, Tomás Olarte y José García Alconchel, dado que el 75% de los ingresos de Servinabar provenían de esta constructora.

Según los investigadores, Servinabar, de la que Cerdán era socio oculto mediante un contrato privado intervenido a su socio Antxón Alonso, recibía transferencias directas de Acciona Construcción. La UCO considera esencial ampliar la información bancaria a estos nuevos intervinientes para esclarecer las relaciones financieras entre Cerdán, Alonso y los directivos de Acciona en torno a contratos públicos.

Tal como informó EL MUNDO, Servinabar 2000 acumuló hasta finales de 2023 más de un millón de euros en reservas, parte del cual estaba listo para ser repartido entre los socios antes de ser detectado por los investigadores. Según los cálculos, Cerdán habría tenido derecho a 458.093 euros de ese millón, correspondiente a su participación del 45% en la mercantil.

Cerdán, quien cumple con comparecencias quincenales en los juzgados de Tafalla (Navarra) desde el pasado 1 de diciembre, sigue siendo señalado por la UCO como el «enlace» entre el Gobierno y Acciona en los presuntos amaños de obra pública.