Ceuta, 4 de diciembre de 2025. — La suerte ha vuelto a sonreír a los ceutíes con el tradicional Sorteo de la Cruz Roja.

En el sorteo de hoy, celebrado a las 13:30 horas, el número premiado ha sido el 569, correspondiente a “La Mudanza”

El ganador del sorteo se llevará 400 euros si su cupón coincide con las tres cifras del número premiado. Además, quienes tengan las dos últimas cifras acertadas obtendrán un premio de 7,50 euros.

Plazo para cobrar el premio

Los premiados disponen de 30 días naturales desde la fecha del cupón para reclamar su premio, con excepción del mes de febrero, cuando el plazo se reduce a 28 días (29 si es año bisiesto).

Un sorteo con historia solidaria

El Sorteo de la Cruz Roja en Ceuta tiene casi un siglo de tradición. Nació en 1927, cuando la Reina Victoria Eugenia autorizó la rifa benéfica para ayudar a financiar el hospital “Jesús, María y José”, gestionado por la Cruz Roja. Desde entonces, esta iniciativa continúa apoyando tanto a causas sociales como a los vendedores del cupón, ofreciendo a los ceutíes la oportunidad de probar suerte cada día por solo 1 euro.

Historial reciente de números premiados