El Barcelona se llevó el primer título de la temporada al superar al Real Madrid 3-2 en un clásico vibrante que ofreció emoción hasta el último minuto. Raphinha fue la gran estrella del duelo, firmando un doblete que aseguró la victoria azulgrana ante un Madrid que nunca bajó los brazos y logró empatar en dos ocasiones gracias a la brillante actuación de Vinicius Júnior.

La final de la Supercopa, disputada en Yeda, mostró a un Barça dominante y creativo, frente a un Real Madrid pragmático que explotó al máximo la velocidad y el talento individual de sus estrellas. La intensidad del encuentro, la precisión de los pases y la calidad en los remates convirtieron la cita en un auténtico espectáculo.

El partido se abrió con un gol de Raphinha en el minuto 35, pero Vinicius respondió inmediatamente tras el descanso para igualar el marcador. Lewandowski volvió a adelantar al Barça, y Gonzalo García volvió a poner la paridad momentánea con un gol a balón parado. Finalmente, Raphinha selló la victoria al minuto 72 con un zurdazo cruzado que superó a Courtois, desatando la euforia de los aficionados azulgrana.

Ronald Araujo levantó el trofeo de campeón, mientras que Frenkie de Jong fue expulsado en los últimos minutos, complicando la recta final para los azulgranas. La planificación de Xavi y las decisiones tácticas de Carlo Alonso mantuvieron el partido al borde del colapso, con un espectáculo que no defraudó a los aficionados presentes en Arabia Saudí ni a quienes siguieron el encuentro desde el mundo entero.

Con esta victoria, el Barça confirma su ambición por liderar la temporada desde el inicio, mientras el Madrid, pese a la derrota, demostró que tiene armas y carácter para competir en cualquier escenario.

Resultado final: Barcelona 3 – Real Madrid 2

Goles: Raphinha 35’ y 72’, Lewandowski 48’ | Vinicius 46’, Gonzalo García 50’