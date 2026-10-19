VALENCIA — La Comunidad Valenciana sufre con virulencia los estragos de la fase más adversa de la DANA ‘Adam’, un temporal de lluvias torrenciales que ha dejado acumulados históricos de hasta 700 litros por metro cuadrado en determinados puntos durante la madrugada de este lunes.

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La situación ha obligado a activar alertas de máxima gravedad, dejando varias localidades incomunicadas y paralizando la actividad educativa y de movilidad en amplias zonas del litoral valenciano y alicantino.

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Claves y principales afectaciones del temporal

Municipios incomunicados y alertas extremas: La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmado que varias localidades de la zona costera —desde el sur de Gandia hasta Oliva— han quedado incomunicadas debido a las graves inundaciones. Desde la Aemet se ha solicitado expresamente a los vecinos de la Safor y Pego que permanezcan en sus casas.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmado que varias localidades de la zona costera —desde el sur de Gandia hasta Oliva— han quedado incomunicadas debido a las graves inundaciones. Desde la Aemet se ha solicitado expresamente a los vecinos de la Safor y Pego que permanezcan en sus casas. Suspensión de clases: El impacto en los centros educativos afecta a más de 100.000 alumnos en total. De ellos, cerca de 81.000 estudiantes pertenecen a la provincia de Valencia y unos 22.000 a la provincia de Alicante, con especial incidencia en municipios severamente castigados por las precipitaciones como Dénia, Pego, Xàbia y Calpe.

El impacto en los centros educativos afecta a en total. De ellos, cerca de pertenecen a la provincia de Valencia y unos a la provincia de Alicante, con especial incidencia en municipios severamente castigados por las precipitaciones como Dénia, Pego, Xàbia y Calpe. Cortes en carreteras: El Ministerio del Interior cifra en 24 las carreteras cortadas al tráfico a causa de las inundaciones, extendiéndose las afecciones a lo largo de seis provincias.

Llamamiento institucional a la precaución

Ante la gravedad de los acontecimientos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un mensaje a través de sus redes sociales instando a la ciudadanía de las zonas afectadas a evitar cualquier tipo de desplazamiento y a permanecer en las plantas altas de los edificios para salvaguardar su seguridad.

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Previsión y extensión de la DANA

Mientras las labores de seguimiento y emergencia continúan en el levante peninsular, la inestabilidad se desplaza progresivamente. Se mantienen activos avisos naranjas en otras regiones como Barcelona, Girona, Tarragona, Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca. Se prevé que las precipitaciones vayan perdiendo intensidad en el sur a lo largo de la jornada, desplazándose con fuerza hacia Cataluña, donde podrían registrarse lluvias persistentes y muy intensas durante la tarde.