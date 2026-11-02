La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha planteado este lunes la necesidad de alcanzar un gran pacto de Estado sobre el sistema ferroviario en España tras las recientes tragedias registradas en las vías. La propuesta de la formación busca unir a las distintas fuerzas políticas para acometer una reestructuración integral del sector que contemple, como eje principal, la reunificación de las empresas públicas Renfe y Adif. Con este movimiento, la confluencia pretende consolidar un único operador estatal fuerte capaz de asumir la gestión global de las infraestructuras y del transporte de pasajeros.

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Las declaraciones de la cabeza de lista por Barcelona se han producido tras mantener una reunión de trabajo en la capital catalana con los representantes de las principales organizaciones sindicales del sector ferroviario. Durante el encuentro, Colau subrayó que la gravedad de la situación exige ir más allá del debate centrado exclusivamente en las dimisiones o la exigencia de responsabilidades tras la catástrofe de Urda, remarcando que la prioridad inmediata del estamento político debe enfocarse en aportar soluciones operativas a los usuarios.

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Superar el clima de confrontación para recuperar la confianza ciudadana

La exalcaldesa de Barcelona hizo una llamada al resto de partidos para abandonar la disputa partidista y comenzar a cooperar de forma activa en la búsqueda de consensos duraderos. Según la candidata, resulta imprescindible devolver la tranquilidad a la ciudadanía y restaurar la credibilidad en la red de transportes tras la pérdida de confianza provocada por los accidentes registrados durante los últimos meses tanto en la alta velocidad como en los servicios regionales.

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En este sentido, la dirigente de Frente Amplio propuso que las distintas formaciones del arco parlamentario inicien las conversaciones para formalizar este acuerdo de país el mismo día posterior a los comicios generales fijados para el próximo 29 de noviembre. La propuesta busca que la seguridad y el mantenimiento de las infraestructuras de transporte queden blindados al margen de las disputas de gobierno.

Una propuesta de reestructuración en el horizonte del 29-N

La propuesta de reunificar la gestión de la red de vías y la operación de los trenes en un solo ente público supondría deshacer la división organizativa aprobada hace dos décadas para adaptarse a la normativa europea de liberalización del sector. Para Frente Amplio, la integración de ambas entidades permitiría optimizar los recursos, mejorar la coordinación en la supervisión de las líneas y agilizar la respuesta técnica ante eventuales fallos de seguridad.

De este modo, la formación irrumpe en el debate de la precampaña electoral situando la soberanía del transporte público y la reforma del modelo ferroviario como una de sus principales apuestas programáticas. El planteamiento traslada a la futura legislatura la responsabilidad de abordar una transformación estructural que garantice la calidad y protección del servicio en todo el territorio nacional.