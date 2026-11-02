El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros dará luz verde a un real decreto urgente destinado a prestar apoyo económico y social a las víctimas y familiares del trágico accidente ferroviario de Urda. Durante su intervención en el foro World in Progress celebrado en Barcelona, el jefe del Ejecutivo trasladó nuevamente sus condolencias a los allegados de las 69 personas fallecidas y de las decenas de heridos que continúan hospitalizados, comprometiéndose a volcar todos los recursos del Estado para acompañarlos en el proceso de duelo, la tramitación de ayudas y la búsqueda de respuestas sobre las causas del siniestro.

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La normativa que aprobará el Ejecutivo contempla un esquema de indemnizaciones que duplicará las cuantías fijadas en el Seguro Obligatorio de Viajeros, incorporando de manera simultánea un mecanismo de anticipo de los pagos para agilizar el amparo financiero de los afectados. Asimismo, la medida establecerá un procedimiento de incapacidad temporal específico con cobertura mejorada para los heridos, al tiempo que se coordinará la apertura de oficinas de atención integral y especializada en las comunidades autónomas de residencia de cada una de las familias damnificadas.

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Replicar el modelo de Adamuz para restaurar la confianza en la alta velocidad

El plan de respuesta diseñado por el Gobierno toma como referencia directa el marco de medidas implementado tras el siniestro de Adamuz, ocurrido a principios de año en la misma línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Sánchez enfatizó que la prioridad absoluta de la administración radica en dar asistencia a los afectados, asumiendo como un reto urgente la tarea de recuperar la confianza ciudadana en la red ferroviaria tras la sucesión de ambos accidentes.

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Respecto a las pesquisas para esclarecer el choque entre el Iryo y el AVE, el presidente del Gobierno subrayó que los investigadores independientes y las autoridades judiciales trabajan con total transparencia y con los medios materiales necesarios para determinar el origen de la tragedia. Sobre el terreno, la Guardia Civil mantiene desplegado un dispositivo especial en la zona cero del municipio toledano para continuar con la recogida de evidencias y la localización de restos biológicos en el entramado de las vías.

Defensa de la inversión en los servicios públicos frente a los recortes

Durante su discurso, el jefe del Ejecutivo quiso vincular la gestión de la crisis con la importancia de mantener una estructura estatal fuerte, defendiendo que la respuesta institucional ante una tragedia de esta magnitud debe pasar por un incremento de las partidas presupuestarias en lugar de por un repliegue de los servicios públicos.

En este sentido, Sánchez remarcó que las redes de sanidad pública, los cuerpos de emergencia y las fuerzas de seguridad representan el sostén fundamental del país en los momentos críticos. El mandatario concluyó advirtiendo de que cualquier reducción de recursos en el ámbito público debilita directamente la capacidad colectiva para proteger a los ciudadanos ante emergencias de gran escala.