La formación política Junts ha presentado este lunes una denuncia penal en los juzgados contra Renfe, Adif y la Dirección General de Carreteras por el accidente ferroviario registrado en la localidad barcelonesa de Gelida, en el que perdió la vida un maquinista en prácticas. En una comparecencia ante los medios de comunicación, la candidata de la formación al Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha justificado la acción judicial asegurando que el sistema de transportes del Estado ha entrado en un colapso generalizado, situando este suceso en el marco de la crisis ferroviaria abierta tras la catástrofe de Urda producida una semana antes en la provincia de Toledo.

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La iniciativa legal emprendida por la formación posconvergente atribuye a las tres entidades públicas la presunta comisión de un delito de homicidio por negligencia grave, así como una infracción contra los derechos de los trabajadores por las condiciones de seguridad en las que operaba el convoy. La denuncia busca que la justicia determine las responsabilidades de la cadena de mando institucional y técnica en la conservación de la red de cercanías y media distancia.

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Denuncias por falta de inversión en la red ferroviaria catalana

Durante su intervención, la dirigente de Junts ha vinculado el siniestro de Gelida con una problemática estructural de infraestructuras, denunciando la falta crónica de ejecuciones presupuestarias en Cataluña por parte de las distintas administraciones centrales. Desde la formación independentista sostienen que la sucesión de incidentes en las vías es el resultado directo de años de déficit inversor bajo los mandatos tanto del Partido Socialista como del Partido Popular.

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El partido de Carles Puigdemont ha endurecido de este modo su perfil crítico contra el Ministerio de Transportes en plena precampaña electoral, exigiendo auditorías externas e independientes sobre la conservación de las líneas de tren en la comunidad autónoma. Con este movimiento procesal, la candidatura busca depurar responsabilidades penales de manera urgente para evitar nuevos episodios de riesgo en los desplazamientos diarios de miles de usuarios.

Tensión política por el estado de los transportes ante el 29-N

El paso al frente de Junts eleva la presión sobre el Ejecutivo central en un momento en que la gestión de los transportes públicos se ha convertido en el eje prioritario del debate político de cara a los comicios de este mes. La acumulación de incidencias graves en el mapa ferroviario estatal ha desencadenado una oleada de exigencias de dimisión y reproches cruzados entre las fuerzas parlamentarias.

La causa abierta por el siniestro de Gelida discurrirá así en paralelo a las investigaciones judiciales del accidente de alta velocidad en Toledo. La instrucción deberá determinar si existió omisión del deber de cuidado en el mantenimiento de las vías y las infraestructuras adyacentes por parte de los organismos señalados en la querella.