El universo de la música electrónica viste de luto tras confirmarse el repentino fallecimiento del legendario DJ y productor estadounidense Juan Atkins a los 64 años de edad. La triste noticia fue comunicada oficialmente por su agencia de representación, Green Smith Artists, a través de sus canales digitales. El artista fue hallado inconsciente en la habitación del hotel de Ciudad de México donde se hospedaba con motivo de su actuación prevista para la noche del 31 de octubre en el espacio cultural YuYu Cine Club, siendo trasladado de urgencia a un centro hospitalario donde los servicios médicos únicamente pudieron certificar su muerte. Aunque diversas informaciones apuntan a un paro cardíaco como causa del desenlace, los motivos oficiales del deceso aún no han sido detallados por las autoridades locales.

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Nacido en Detroit en 1962, Atkins está considerado universalmente como el verdadero padre del techno. Junto a sus compañeros de estudios Derrick May y Kevin Saunderson, formó el célebre colectivo conocido como los Belleville Three, la santísima trinidad responsable de sentar las bases conceptuales, rítmicas y futuristas de este género musical a lo largo de la década de los ochenta desde la ciudad industrial del motor.

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De Cybotron a Model 500: el nacimiento del sonido Detroit

Los inicios creativos de Atkins se remontan a su alianza con el veterano de Vietnam Rick Davis, proyecto con el que fundó el grupo Cybotron. Bajo esta identidad, el dúo facturó piezas fundamentales que sirvieron de puente entre el electro primitivo y la vertiente más sintética del pop electrónico europeo. Tras la disolución del grupo en la segunda mitad de los ochenta, Atkins emprendió su andadura en solitario adoptando el alias artístico de Model 500.

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Fue precisamente bajo la firma de Model 500 y a través de su mítico sello discográfico Metroplex —creado en 1985— como vio la luz No UFO’s, composición emblemática a la que siguieron himnos atemporales del género como Night Drive (Thru-Babylon), The Chase o Future, temas que fijaron las señas de identidad del techno de forma definitiva.

El puente transatlántico entre la escena estadounidense y Alemania

A comienzos de los noventa, la visión artística de Atkins resultó instrumental para forjar la histórica alianza entre los productores de la escena de Michigan y los DJ pioneros del Berlín posterior a la caída del muro. Aquella conexión creativa, acuñada por la crítica especializada bajo el término Berlin & Detroit: a techno alliance, transformó los clubes europeos y catapultó la cultura de baile subterránea hacia una dimensión global.

El legado de Juan Atkins queda grabado como uno de los capítulos más influyentes en la historia de la música contemporánea. Con su pronta partida, la industria despide no solo a un artesano del sonido analógico y los sintetizadores, sino al visionario que dio nombre, forma y alma al movimiento techno mundial.