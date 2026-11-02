El impacto del grave accidente ferroviario de Urda ha provocado una drástica caída en la demanda de pasajes de alta velocidad en España, desencadenando un desplome masivo en las tarifas de Renfe. El temor desatado entre los usuarios tras la tragedia en la provincia de Toledo ha llevado a la compañía estatal a aplicar reducciones superiores al 40% en varios de los principales corredores del país. Las rebajas resultan especialmente notables en rutas de gran afluencia como la conexión entre Madrid y Valladolid, donde es posible encontrar billetes para todo el mes de noviembre a tan solo 7 euros, un importe muy inferior al mínimo habitual de 15 euros que solía exigir compra anticipada.

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Esta tendencia a la baja se traslada a la práctica totalidad de las líneas de larga distancia. En el trayecto entre Madrid y Barcelona, donde el precio medio fijado por la CNMC ronda habitualmente los 53 euros y suele superar los 100 euros con escasa antelación, los billetes han descendido hasta los 30 euros en pleno puente festivo. De igual forma, los pasajes en el corredor Madrid-Lérida han experimentado una caída del 70%, situándose en 26 euros frente a los 85 euros que alcanzaban la semana previa, mientras que los desplazamientos con destino a Alicante, A Coruña o Zaragoza han fijado tarifas que no superan los 25 euros.

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Trenes semivacíos en pleno puente festivo por el rechazo de los viajeros

A pesar de las agresivas promociones comerciales, la estampa más llamativa de las jornadas festivas ha sido la presencia de convoyes circulando semivacíos en fechas de máximo tráfico de viajeros. Decenas de usuarios han compartido en redes sociales imágenes de vagones con hasta el 90% de sus plazas sin ocupar, reflejando que multitud de ciudadanos con billete adquirido han optado por abstenerse de viajar o buscar alternativas de transporte debido a la falta de confianza generada por la colisión entre el AVE y el Iryo.

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El trasvase de pasajeros hacia el transporte por carretera y el sector aéreo ha sido inmediato para suplir la cancelación de las conexiones con el sur peninsular. Ante el bloqueo total de la venta de pasajes en la línea Madrid-Andalucía programado hasta el 13 de diciembre, las compañías de autobús como Socibus han agotado miles de plazas de refuerzo en cuestión de minutos, al tiempo que aerolíneas como Iberia han sumado asientos extra en sus rutas interurbanas para encauzar el flujo de viajeros desviado desde las vías del tren.

Impacto severo en el turismo y la ocupación hotelera en Andalucía

La interrupción del servicio en el corredor de alta velocidad andaluz ha generado severos perjuicios económicos en los principales destinos turísticos del sur de España. En Sevilla, la ocupación hotelera durante el festivo de Todos los Santos ha sufrido un desplome histórico, cayendo desde el 90% proyectado inicialmente hasta un 50%, a causa de la imposibilidad de recibir a los cerca de 10.000 viajeros cotidianos que desembarcaban en la capital hispalense a través del AVE.

Las autoridades de tráfico y los operadores de transporte mantienen dispositivos especiales de supervisión en las carreteras nacionales para gestionar el incremento de vehículos particulares y autobuses de línea. Mientras la investigación del siniestro avanza en los juzgados, el sector ferroviario afronta una inédita crisis de imagen que amenaza con lastrar las cifras de ocupación durante las próximas semanas de la campaña de otoño.