La Policía Nacional ha detenido este lunes a un hombre como presunto autor del homicidio con arma blanca de una mujer de 45 años en el barrio de La Fama, en pleno centro de Murcia. Los hechos se produjeron en torno a las 09:34 horas de la mañana en la calle Santa Rita, momento en el que una vecina de la zona alertó a los servicios de emergencias tras escuchar fuertes gritos y una acalorada discusión en la vía pública.

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Hasta el lugar del incidente se desplazaron de urgencia los efectivos de la Unidad Móvil de Emergencias del Servicio Murciano de Salud, quienes desafortunadamente solo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima. La mujer perdió la vida en el propio lugar del suceso a causa de la gravedad de la herida penetrante sufrida por arma blanca.

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Detención tras darse a la fuga y descarte de la hipótesis machista

Tras perpetrar la agresión, el sospechoso emprendió rápidamente la huida de la escena del crimen. Sin embargo, la pronta intervención de las unidades policiales permitió localizar y arrestar al individuo poco después. El detenido se encuentra en estos momentos en dependencias policiales, a la espera de ser puesto a disposición de la autoridad judicial en las próximas horas tras tomarle declaración.

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Por su parte, la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia y las fuentes investigadoras han confirmado que se descarta categóricamente que se trate de un episodio de violencia de género. Tras las primeras indagaciones llevadas a cabo por los agentes, se ha comprobado que no existía vínculo sentimental o de pareja entre el arrestado y la víctima.

diligencias abiertas para esclarecer el móvil del homicidio

La Brigada Provincial de Policía Judicial, a través de su Grupo de Homicidios, ha asumido de forma íntegra la investigación para determinar las causas exactas y el trasfondo de la fatal agresión. Los agentes mantienen abiertas todas las hipótesis para esclarecer la relación previa entre ambos implicados y los motivos que desencadenaron la violenta discusión en la vía pública.

La zona donde se produjeron los hechos recuperó progresivamente la normalidad tras la intervención del juez de guardia y la policía científica para el levantamiento del cadáver y la recolección de pruebas e indicios biológicos en la vía pública.