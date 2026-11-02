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La vicepresidenta de la Ciudad y consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, ha presentado este lunes, 2 de noviembre, el proyecto de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Ceuta para el ejercicio 2027.
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Este documento se considera clave para definir las prioridades y afrontar los retos que enfrenta la ciudad, con la mirada puesta en el futuro de Ceuta.
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La presentación del proyecto incluye detalles sobre su contenido y la importancia de estos presupuestos para el desarrollo local.