El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado un duro ataque contra la gestión del Ejecutivo central tras la tragedia ferroviaria de Urda durante su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional de su formación. El líder de la oposición ha acusado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar encargando sondeos electorales para evaluar la conveniencia política de cesar al ministro de Transportes, Óscar Puente, una maniobra que a su juicio retrata la falta de empatía moral de Moncloa al supeditar las responsabilidades políticas por el siniestro a los posibles beneficios en las urnas ante los comicios del próximo 29 de noviembre.

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Durante el encuentro con los barones autonómicos y la cúpula nacional del partido, Feijóo ha contrapuesto su propuesta basada en la experiencia de gobierno y el rigor técnico frente a lo que califica como un uso partidista de las instituciones públicas. El candidato popular ha criticado con severidad que la principal preocupación del Gobierno se concentre en controlar el relato mediático y eludir responsabilidades políticas tras la concatenación de dos accidentes graves en la misma línea de alta velocidad en menos de un año, trasladando su respaldo explícito a los maquinistas, controladores y trabajadores de Adif y Renfe.

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Reproches por la gestión de la crisis y el señalamiento a los trabajadores

Feijóo ha tildado de desalmada la estrategia del Ejecutivo de insinuar fallos humanos en los empleados del centro de control para descargar la presión institucional tras el choque de trenes en Toledo. Asimismo, el dirigente popular ha censurado las recientes declaraciones de Óscar Puente en las que se refería al impacto personal de la crisis en plena precampaña, recordando que la verdadera tragedia recae sobre las familias de las 69 víctimas mortales y las decenas de heridos que permanecen ingresados en los centros sanitarios.

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En este sentido, la dirección nacional del PP ha subrayado la necesidad de someter a revisión todos los protocolos de mantenimiento y los sistemas de seguridad de la red ferroviaria estatal. Para los populares, la gravedad de lo sucedido en Urda exige asumir responsabilidades al máximo nivel ministerial en lugar de buscar chivos expiatorios entre los operarios de la infraestructura.

Llamamiento a las urnas para promover la «reconstrucción nacional»

En el tramo final de su discurso ante los cuadros dirigentes de su formación, el líder de la oposición ha hecho un llamamiento al electorado para articular un cambio político a través de las urnas en la cita del 29-N. Feijóo ha asegurado que el objetivo prioritario de su candidatura pasa por acometer un proceso de reconstrucción nacional centrado en devolver la eficacia a los servicios públicos e infraestructuras esenciales del Estado.

Frente a la dinámica mediática que atribuye al actual Gabinete, el aspirante a la presidencia del Gobierno ha remarcado que las instituciones españolas no requieren perfiles centrados en la proyección pública o las redes sociales, sino una gestión técnica acreditada. De este modo, la formación popular arranca la recta final hacia las elecciones generales situando la solvencia organizativa y la revisión del sistema de transportes como ejes prioritarios de su oferta electoral.