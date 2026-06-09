La emisión del capítulo de este martes, 9 de junio, en Antena 3 estará marcada por la detención de Nieves a manos de la Guardia Civil y la drástica reacción de Pablo contra don Agustín

Las tornas han girado por completo en la serie diaria ‘Sueños de libertad’. La trama del melodrama de Antena 3, protagonizado por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón, experimenta un vuelco crucial en su nueva entrega de este martes, 9 de junio, a las 15:45 horas. El personaje de Begoña ha logrado cambiar el rumbo de los acontecimientos y, por fin, sujeta la sartén por el mango en el marco de la tortuosa relación que mantiene con su marido, Gabriel.

Este importante cambio se produce después de que Begoña decidiera chantajear a Gabriel con las fotografías de su idilio con María, una maniobra desesperada con el único objetivo de evitar la marcha a París. Durante el episodio precedente, emitido este lunes, los espectadores fueron testigos de cómo Begoña realizaba una petición inesperada a Andrés: que recuperase de forma inmediata las imágenes que el detective privado le había tomado a Gabriel y a María.

A raíz de esta comprometida situación, el director de la empresa optará por protestar de manera directa ante la persona que considera el probable culpable de todo lo que está sucediendo: Andrés de la Reina. De este modo, Gabriel buscará de forma evidente las cosquillas a Andrés durante el desarrollo de este nuevo episodio, desatando un enfrentamiento frontal entre ambos personajes. En paralelo, Gabriel se verá obligado a tomar una decisión definitiva sobre el viaje a París.

Por otra parte, la inestabilidad y la tensión se trasladarán a otros ámbitos de la ficción. El estado de salud de Paula ha experimentado un empeoramiento notable, una situación límite que coincidirá en el tiempo con su fulminante despido del nuevo puesto de trabajo que ocupaba.

Asimismo, la convivencia y los conflictos personales estallarán en el entorno eclesiástico y social. Pablo reaccionará de forma muy violenta contra don Agustín, en un momento de máxima fricción que sigue a la propuesta empresarial que Damián le había trasladado previamente al propio Pablo. En el ámbito de la cantina, el discurso pronunciado por Claudia ha acabado provocando un efecto totalmente inesperado en los implicados. Ante este panorama, Tasio tomará la iniciativa de entregarle a Claudia una carta dirigida expresamente a Carmen.

Finalmente, el devenir de los acontecimientos afectará de lleno a la familia Salazar y al entorno de la empresa. En el hogar de los Salazar, los acontecimientos se precipitarán de forma irreversible cuando la Guardia Civil se persone en la vivienda con la orden clara de detener a Nieves. Por último, Federico compartirá una sorprendente confesión con Eduardo, mientras que las intervenciones de Digna habrán surtido efecto al conseguir que Cloe reconsiderase por completo sus planes de futuro.