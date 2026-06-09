La nueva entrega de la serie diaria de época muestra el primer encuentro entre Manuela y Bárbara, marcado por el recuerdo de Leonardo, mientras el cambio de residencia de Victoria altera el orden establecido en el valle

El transcurso de los acontecimientos en la serie diaria de época ‘Valle Salvaje’ experimentará un cambio radical en su estructura habitual durante el nuevo episodio que se emite este martes, 9 de junio. La trama de la producción televisiva queda condicionada por el fin del statu quo imperante hasta el momento, motivado por la fulminante expulsión de Victoria de la Casa Grande. Esta circunstancia obliga a la considerada villana de la ficción a buscar de manera inmediata un nuevo hogar donde establecerse, un proceso de adaptación que alterará por completo su realidad cotidiana y la convivencia en la zona.

La llegada del personaje de Manuela ha supuesto un soplo de aire fresco para el entorno del valle, especialmente tras unos primeros encuentros con Alejo y con Braulio que resultaron de gran impacto para los implicados. Sin embargo, a lo largo de las entregas de esta semana, las circunstancias se volverán notablemente más complejas para la joven de Guzmán, quien deberá hacer frente a las repercusiones de su asentamiento y a las suspicacias que genera su presencia entre los habitantes de las distintas fincas.

En el capítulo 432, programado para este martes, se produce el esperado encuentro en el que Manuela conoce finalmente a Bárbara. Esta toma de contacto genera una profunda incomodidad en Bárbara, debido a que la sombra y el recuerdo de Leonardo continúan estando muy presentes en su día a día, lo que condiciona de forma directa su manera de reaccionar ante una persona que le evoca de forma tan clara dicha figura.

De forma paralela, el traslado residencial de Victoria se materializa con su mudanza definitiva a la Casa Pequeña. Este inmueble se prepara así para recibir a una nueva huésped cuya incorporación promete transformar por completo la dinámica del lugar y poner el orden establecido patas arriba, abriendo una nueva etapa en el desarrollo de la trama semanal de la serie.