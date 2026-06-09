La serie diaria de La 1 de TVE retoma su emisión tras el parón del lunes con un capítulo marcado por el retorno de Curro de Madrid y el rechazo de Vera a Lope tras la muerte de Santos

El melodrama de época ‘La Promesa’, producido por Televisión Española y protagonizado por Xavi Lock, Isabel Serrano y Arturo García Sancho, regresa este martes, 9 de junio, a las 17:35 horas en La 1, con la emisión de su capítulo número 851. Después de que la cadena pública eliminara el serial de su parrilla este lunes, 8 de junio, para ofrecer la cobertura de los actos de la visita del Papa León XIV a Madrid, la ficción diaria retoma su curso habitual con importantes giros argumentales que afectan al futuro de los habitantes del palacete andaluz.

El inesperado regreso de Lope ha dejado boquiabiertos a los espectadores de la serie. El que fuese cocinero y lacayo de La Promesa vuelve al palacio tras haber recibido una carta de Santos relacionada con el duque de Carril. Sin embargo, el joven acude sin saber que el lacayo ha fallecido, una triste noticia que le comunicarán directamente Simona y Candela. A pesar de que Lope está dispuesto a recuperar el corazón de Vera —quien ahora es reconocida como Mercedes, hija de los duques de Carril—, la muchacha se encuentra muy afectada y decide huir. Lope intenta reconquistar a Vera, pero ella no le da ninguna oportunidad, a pesar de que en el episodio del viernes había aceptado finalmente quedarse en La Promesa.

Por otro lado, la situación médica en el palacio es crítica. Ciro comunica a la familia que Julieta se encuentra en estado de letargo y que existe la posibilidad de que no despierte. Manuel, quien no se ha separado de la cama de la enferma recordando lo vivido en el pasado con Jana, continúa velándola y temiendo que le ocurra lo mismo. En este proceso cuenta con el apoyo de Curro, que acaba de regresar de Madrid junto a Ángela. Cabe recordar que Leocadia mostró al marqués la noticia en el periódico sobre la resolución inesperada del título de Curro, quien finalmente no es barón, sino conde de Linaja. En un momento de la jornada, Julieta parece empezar a moverse, pero es Ciro quien la vela en ese instante y no se percata de nada.

En el ámbito del servicio, la tensión aumenta debido a la desaparición de una misiva. Pía le confiesa a Teresa que Cristóbal procederá a su despido inmediato si no aparece la carta que le requisó. Ante la angustia por lo que debe contarle a Curro, el ama de llaves termina por asumir toda la responsabilidad de los hechos, una decisión que provoca la ira del mayordomo. Esta situación sucede después de que Teresa le devolviera la carta a Pía y de que Lorenzo volviera a atacar a Leocadia, quien se revolvió amenazando con contar lo de Eugenia si él desvelaba lo ocurrido con Cristóbal. Por su parte, Carlo y María Fernández muestran su felicidad por haberse librado de Estefanía de forma definitiva, gracias a una drástica decisión previa de los jefes de servicio, y celebran la inminente llegada de su bebé.

Finalmente, las relaciones personales del palacio atraviesan momentos de gran inestabilidad. Adriano y Martina mantienen una fuerte discusión sobre su relación; la muchacha insiste en que deben estar juntos a pesar de los obstáculos, días después de haberse declarado y haberle manifestado su amor. Sin embargo, el entorno se complica cuando Jacobo le confiesa un secreto a Adriano: le desvela que mintió a Martina con respecto a la oferta de trabajo en Nueva York. Todo ello ocurre mientras Ciro mantiene sus reproches hacia Vera por considerar que su presencia pone en peligro a todos, una actitud ante la que Alonso ya le advirtió que sería él quien se marcharía si no cesaba en sus ataques.