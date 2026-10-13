La representación diplomática del reino alauita en España estuvo presente en los actos del 12 de octubre, en una asistencia que busca situar las relaciones bilaterales en la normalidad previa a la visita de Don Juan Carlos y Doña Sofía a las ciudades autónomas.

La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, acudió este lunes a la tradicional recepción institucional celebrada en el Palacio Real de Madrid con motivo del Día de la Fiesta Nacional. Para la cita oficial, la representante diplomática lució un elegante caftán verde, según ha informado Le360.

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La asistencia de la diplomática marroquí se produce en la víspera de la visita que los monarcas realizarán a la ciudad autónoma de Ceuta. Este comportamiento diplomático cobra relevancia al ser comparado con lo acontecido en el año 2007, cuando Rabat optó por retirar a su representación diplomática en España con ocasión de la visita que realizaron Don Juan Carlos y Doña Sofía a las ciudades autónomas españolas.

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El encuentro institucional en el Palacio Real tuvo lugar inmediatamente después del desfile militar organizado en la capital española. La recepción estuvo presidida por el Rey Felipe VI y la Reina Letizia, quienes estuvieron acompañados por la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, y por la Infanta Sofía.

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Asistencia institucional en plena crisis entre ambas naciones

Karima Benyaich participó en el encuentro junto a más de un millar de invitados procedentes de diversos ámbitos. Entre las máximas autoridades del Estado presentes en el acto figuraban el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; así como diversos miembros del Ejecutivo central y los presidentes de las comunidades autónomas. La recepción del 12 de octubre constituye cada año uno de los principales encuentros del calendario oficial, al reunir a los representantes del Estado, delegaciones extranjeras y miembros de la sociedad civil.

La presencia de la embajadora marroquí parece responder a un deseo de situar las relaciones diplomáticas en un plano de normalidad y normalizar los vínculos entre ambos países. Este gesto se produce en plena crisis entre ambas naciones, desencadenada después de que se conociera ayer, tras ser publicado por el diario El País, que buques de guerra marroquíes invadieron las aguas internacionales españolas en Ceuta. Este hecho se produjo en coincidencia temporal con la invasión terrestre registrada a finales del pasado mes de julio.

El precedente diplomático del año 2007

El escenario diplomático actual contrasta con el precedente registrado en 2007. En aquella ocasión, ante la visita oficial de Don Juan Carlos y Doña Sofía a las ciudades autónomas, la respuesta del Gobierno de Rabat consistió en la retirada inmediata de su representación diplomática acreditada en España.

En esta oportunidad, la participación de Karima Benyaich en los actos conmemorativos de la Fiesta Nacional marca un comportamiento distinto por parte de Marruecos a las puertas de que se concrete la nueva visita de los monarcas a Ceuta.