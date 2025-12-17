Ceuta, 16 de diciembre de 2025 – La Ciudad Autónoma de Ceuta ha autorizado la apertura de los comercios todos los domingos y festivos a lo largo de 2026, tras la aprobación de un decreto firmado por el consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, Nicola Cecchi Bissoni, y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad.

La medida se adopta al amparo de las competencias que el Estatuto de Autonomía otorga a la Ciudad en materia de comercio interior, permitiendo adaptar la normativa estatal de horarios comerciales a las particularidades del territorio. La legislación general establece un mínimo de domingos y festivos de apertura, aunque deja margen a las administraciones autonómicas para ampliarlo.

Con esta autorización, los establecimientos comerciales podrán abrir todos los domingos y festivos del próximo año, sin que ello suponga una obligación, ya que cada comerciante podrá decidir libremente si abre o no en esas fechas.

La normativa afecta al conjunto del sector comercial, si bien determinados establecimientos cuentan con regímenes especiales de libertad horaria, como panaderías, estaciones de servicio, tiendas de conveniencia, floristerías o comercios ubicados en zonas de gran afluencia turística.

Desde el Gobierno de la Ciudad se señala que esta decisión busca impulsar la actividad económica, favorecer el consumo y reforzar la competitividad del comercio local, especialmente en un contexto con fuerte peso del turismo y la actividad fronteriza.

La autorización agota la vía administrativa y podrá ser recurrida conforme a los procedimientos establecidos en la normativa vigente.