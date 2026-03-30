El sistema mixto, coordinado por el Defensor del Pueblo, establece una vía de reparación económica y espiritual que será financiada íntegramente por la Iglesia católica.

Este lunes, 30 de marzo de 2026, marca un punto de inflexión en la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico. El Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española (CEE) han rubricado en la sede del Defensor del Pueblo el protocolo que activa un sistema pionero de indemnizaciones, diseñado para alcanzar aquellos casos que no tienen recorrido por la vía judicial ordinaria.

La firma ha contado con la presencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la CEE, Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús Díaz Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

Un sistema mixto para romper la desconfianza

El nuevo mecanismo nace para dar respuesta a las víctimas que, por recelo o falta de confianza, evitaban acudir a los órganos creados exclusivamente por la Iglesia (como el Plan PRIVA). Con este modelo Iglesia-Estado, se establece un itinerario garantista:

Inicio: La víctima presenta su caso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia. Evaluación: El expediente pasa a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que propone una resolución (económica, simbólica o espiritual). Validación: La propuesta es evaluada por la comisión del Plan PRIVA de la Iglesia. Resolución Final: Si hay desacuerdo, una Comisión Mixta con presencia de asociaciones de víctimas buscará el consenso. En última instancia, el Defensor del Pueblo tendrá la palabra definitiva.

Financiación y exclusiones

Un punto clave del acuerdo es que la Iglesia asumirá íntegramente el coste de las indemnizaciones. No obstante, el protocolo aclara que este sistema es complementario y no acumulativo: aquellas personas que ya hayan aceptado una reparación a través del Plan PRIVA no podrán reiniciar el proceso por esta nueva vía gubernamental.

«Se trata de abrir una nueva puerta de entrada a un proceso de justicia necesario, garantizando que ninguna víctima se quede sin respuesta por la prescripción de los delitos o el fallecimiento del agresor», han señalado fuentes cercanas a la negociación.

Con este paso, se cierran meses de negociaciones y «flecos» técnicos, estableciendo un marco de colaboración estable para afrontar una de las deudas pendientes más complejas de la institución eclesiástica con la sociedad española.